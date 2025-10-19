So sieht eine Toilette im Gästesektor nach dem Spiel aus

Darum gehts
- FCZ-Fans verursachen Vandalismus in Lugano trotz ruhiger An- und Abreise
- Lavabos im Gästesektor des Cornaredo-Stadions wurden zerstört und beschädigt
- Vandalismus ist fast jedes Wochenende in der höchsten Schweizer Liga präsent
Die Anreise ist ruhig, die Rückreise verläuft ohne bekanntgewordene Zwischenfälle. Während der Partie beim FC Lugano sorgt die mitgereiste Fangemeinde des FC Zürich im Gästesektor für Stimmung. Wäre da nicht die 0:1-Niederlage des FCZ – es könnte als der ideale Zürcher Ausflug ins Tessin durchgehen.
Um so überraschender wirken im ersten Moment die Fotos, die Blick nach dem Spiel aus der Toilette im Gästesektor des Cornaredo erreichen: ein Lavabo herausgerissen am Boden, die restlichen ramponiert.
Praktisch jedes Wochenende so
Tatsächlich stehen die Bilder für einen gewissen Alltag in der höchsten Schweizer Liga. An praktisch jedem Wochenende sind Klubs mit kleineren oder grösseren Fällen von Vandalismus konfrontiert. Die Stimmung in den Kurven kann schnell kippen. Für Sachbeschädigungen braucht es nur ein paar wenige, die gerade Lust darauf haben, etwas im Schutz der Masse kaputtzumachen.
Am Samstag hat es in Lugano also die Lavabos erwischt. Besser als Gewalt gegen Menschen, gewiss. Unfassbarer Blödsinn bleibt es trotzdem.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
9
6
19
2
9
9
18
3
8
7
15
4
8
-1
14
5
FC Sion
0:0
9
3
13
6
9
-2
13
7
9
-3
13
8
8
1
12
9
9
2
10
10
8
1
8
11
9
-5
8
12
9
-18
2