DE
FR
Abonnieren

Lavabos herausgerissen
So sieht eine Toilette im Gästesektor nach dem Spiel aus

Beim Spiel des FC Zürich beim FC Lugano bleibt es in den Fansektoren ruhig. Vandalismus gibt es trotzdem.
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Toilette im Gästesektor des Cornaredo nach dem Spiel gegen den FC Zürich.
Foto: zVg

Darum gehts

  • FCZ-Fans verursachen Vandalismus in Lugano trotz ruhiger An- und Abreise
  • Lavabos im Gästesektor des Cornaredo-Stadions wurden zerstört und beschädigt
  • Vandalismus ist fast jedes Wochenende in der höchsten Schweizer Liga präsent
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Die Anreise ist ruhig, die Rückreise verläuft ohne bekanntgewordene Zwischenfälle. Während der Partie beim FC Lugano sorgt die mitgereiste Fangemeinde des FC Zürich im Gästesektor für Stimmung. Wäre da nicht die 0:1-Niederlage des FCZ – es könnte als der ideale Zürcher Ausflug ins Tessin durchgehen.

Um so überraschender wirken im ersten Moment die Fotos, die Blick nach dem Spiel aus der Toilette im Gästesektor des Cornaredo erreichen: ein Lavabo herausgerissen am Boden, die restlichen ramponiert.

Praktisch jedes Wochenende so

Tatsächlich stehen die Bilder für einen gewissen Alltag in der höchsten Schweizer Liga. An praktisch jedem Wochenende sind Klubs mit kleineren oder grösseren Fällen von Vandalismus konfrontiert. Die Stimmung in den Kurven kann schnell kippen. Für Sachbeschädigungen braucht es nur ein paar wenige, die gerade Lust darauf haben, etwas im Schutz der Masse kaputtzumachen.

Am Samstag hat es in Lugano also die Lavabos erwischt. Besser als Gewalt gegen Menschen, gewiss. Unfassbarer Blödsinn bleibt es trotzdem.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Sion
FC Sion
0:0
9
3
13
6
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0:0
9
2
10
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League