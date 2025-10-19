Beim Spiel des FC Zürich beim FC Lugano bleibt es in den Fansektoren ruhig. Vandalismus gibt es trotzdem.

So sieht eine Toilette im Gästesektor nach dem Spiel aus

Die Toilette im Gästesektor des Cornaredo nach dem Spiel gegen den FC Zürich. Foto: zVg

Darum gehts FCZ-Fans verursachen Vandalismus in Lugano trotz ruhiger An- und Abreise

Lavabos im Gästesektor des Cornaredo-Stadions wurden zerstört und beschädigt

Florian Raz Reporter Fussball

Die Anreise ist ruhig, die Rückreise verläuft ohne bekanntgewordene Zwischenfälle. Während der Partie beim FC Lugano sorgt die mitgereiste Fangemeinde des FC Zürich im Gästesektor für Stimmung. Wäre da nicht die 0:1-Niederlage des FCZ – es könnte als der ideale Zürcher Ausflug ins Tessin durchgehen.

Um so überraschender wirken im ersten Moment die Fotos, die Blick nach dem Spiel aus der Toilette im Gästesektor des Cornaredo erreichen: ein Lavabo herausgerissen am Boden, die restlichen ramponiert.

Praktisch jedes Wochenende so

Tatsächlich stehen die Bilder für einen gewissen Alltag in der höchsten Schweizer Liga. An praktisch jedem Wochenende sind Klubs mit kleineren oder grösseren Fällen von Vandalismus konfrontiert. Die Stimmung in den Kurven kann schnell kippen. Für Sachbeschädigungen braucht es nur ein paar wenige, die gerade Lust darauf haben, etwas im Schutz der Masse kaputtzumachen.

Am Samstag hat es in Lugano also die Lavabos erwischt. Besser als Gewalt gegen Menschen, gewiss. Unfassbarer Blödsinn bleibt es trotzdem.

