Nach dem Sieg gegen YB ist die Euphorie in der Ostschweiz gross. Und man stellt sich die Frage: Kann St. Gallen 26 Jahre nach dem letzten Titel erneut Meister werden?

Die St. Galler sind aktuell gut drauf. Foto: freshfocus

Darum gehts FC St. Gallen steht auf dem dritten Tabellenrang

Fans hoffen auf den ersten Meistertitel seit 26 Jahren

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

In der aktuellen Super-League-Saison steht der FC St. Gallen auf dem dritten Tabellenrang. Mit 18 Punkten liegen die Espen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Thun. Offensiv überzeugt die Mannschaft – angeführt von Alessandro Vogt – mit bislang 18 erzielten Toren.

Beim 2:1-Sieg gegen YB am Sonntag lassen die Espen erneut ihre Klasse aufblitzen. Die Saison ist noch jung, klar. Dennoch werden schon einige Fans träumen und sich fragen: Kann der FCSG 26 Jahre nach dem letzten Meistertitel den Pokal nach St. Gallen zurückholen?