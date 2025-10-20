Die St. Galler sind aktuell gut drauf.
In der aktuellen Super-League-Saison steht der FC St. Gallen auf dem dritten Tabellenrang. Mit 18 Punkten liegen die Espen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Thun. Offensiv überzeugt die Mannschaft – angeführt von Alessandro Vogt – mit bislang 18 erzielten Toren.
Beim 2:1-Sieg gegen YB am Sonntag lassen die Espen erneut ihre Klasse aufblitzen. Die Saison ist noch jung, klar. Dennoch werden schon einige Fans träumen und sich fragen: Kann der FCSG 26 Jahre nach dem letzten Meistertitel den Pokal nach St. Gallen zurückholen?
