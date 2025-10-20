DE
Kann der FC St. Gallen Meister werden?

Nach dem Sieg gegen YB ist die Euphorie in der Ostschweiz gross. Und man stellt sich die Frage: Kann St. Gallen 26 Jahre nach dem letzten Titel erneut Meister werden?
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Die St. Galler sind aktuell gut drauf.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • FC St. Gallen steht auf dem dritten Tabellenrang
  • Fans hoffen auf den ersten Meistertitel seit 26 Jahren
  • Die Espen erzielten bisher 18 Tore und haben 18 Punkte
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

In der aktuellen Super-League-Saison steht der FC St. Gallen auf dem dritten Tabellenrang. Mit 18 Punkten liegen die Espen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Thun. Offensiv überzeugt die Mannschaft – angeführt von Alessandro Vogt – mit bislang 18 erzielten Toren.

Beim 2:1-Sieg gegen YB am Sonntag lassen die Espen erneut ihre Klasse aufblitzen. Die Saison ist noch jung, klar. Dennoch werden schon einige Fans träumen und sich fragen: Kann der FCSG 26 Jahre nach dem letzten Meistertitel den Pokal nach St. Gallen zurückholen?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
