St. Gallens Konietzke fällt mehrere Wochen aus

Corsin Konietzke hat sich bei der U21-Nati verletzt.
Foto: Pius Koller
Darum gehts
- FC St. Gallen ohne Corsin Konietzke für einen Monat
- Verletzung im EM-Qualifikationsspiel gegen Island erlitten
- Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der FC St. Gallen muss voraussichtlich einen Monat ohne Corsin Konietzke auskommen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Freitag im EM-Qualifikationsspiel des Schweizer U21-Nationalteams gegen Island (0:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde