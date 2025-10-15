St. Gallens Konietzke fällt mehrere Wochen aus

Ausfall beim FC St. Gallen. Die Espen müssen in den nächsten Wochen auf Corsin Konietzke verzichten.

Corsin Konietzke hat sich bei der U21-Nati verletzt. Foto: Pius Koller

Darum gehts FC St. Gallen ohne Corsin Konietzke für einen Monat

Verletzung im EM-Qualifikationsspiel gegen Island erlitten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC St. Gallen muss voraussichtlich einen Monat ohne Corsin Konietzke auskommen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Freitag im EM-Qualifikationsspiel des Schweizer U21-Nationalteams gegen Island (0:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu.

