Bei der U21-Nati verletzt
St. Gallens Konietzke fällt mehrere Wochen aus

Ausfall beim FC St. Gallen. Die Espen müssen in den nächsten Wochen auf Corsin Konietzke verzichten.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Anhören
Corsin Konietzke hat sich bei der U21-Nati verletzt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • FC St. Gallen ohne Corsin Konietzke für einen Monat
  • Verletzung im EM-Qualifikationsspiel gegen Island erlitten
  • Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC St. Gallen muss voraussichtlich einen Monat ohne Corsin Konietzke auskommen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Freitag im EM-Qualifikationsspiel des Schweizer U21-Nationalteams gegen Island (0:0) eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu.

