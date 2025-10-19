1/10 St. Gallen feiert in Bern einen historischen Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Alain Kunz Reporter Fussball

St. Gallen macht ein starkes Auswärtsspiel dort, wo man zuletzt im März 2005 gewonnen hatte. Bei dieser überragenden historischen Komponente kann man auch ein bisschen grosszügig sein. Das sieht dann so aus, dass der überragende Goalie Lawrence Ati Zigi eine Sechs kriegt. Er hält den Penalty von Christian Fasnacht grossartig, denn der war gar nicht mal so schlecht geschossen. Die beiden Stürmer Alessandro Vogt (vor allem er) und Aliou Baldé sieht man nicht allzu oft. Aber sie krampfen. So gibts eine Vier. Alle anderen sind überdurchschnittlich. Dafür gibts ganz viele Fünfer. Verdientermassen.

Hinweis: Alessandro Vogt bis 74., Aliou Baldé bis 79., Christian Witzig bis 86. Malamine Efekele ab 74., Shkëlqim Vladi ab 79., Joel Ruiz ab 86. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Überdurchschnittlich ist bei YB bei der historischen Pleite gegen St. Gallen keiner. Folgerichtig gibts auch keinen einzigen Fünfer. Und sogar wenig Genügende. Goalie Marvin Keller hat zu wenig zu tun, um eine 5 zu kriegen. Die wenigen Genügenden sind der agile Hadjam, der den Assist liefert zu Bedias Ausgleich. Darian Males für eine schwungvolle Anfangsphase mit viel Initiative. Armin Gigovic, weil man das Bemühen zum Kampf bei ihm ein bisschen mehr sieht als bei anderen. Und ... Fertig! Der Rest kriegt eine 3.

Hinweis: Christian Fassnacht bis 65., Sergio Cordova bis 65., Darian Males bis 65., Saidy Janko bis 75., Armin Gigovic bis 81. Alan Virginius ab 65., Chris Bedia ab 65., Joël Monteiro ab 65., Ryan Andrews ab 75., Emmanuel Tsimba ab 81. (alle zu kurz für eine Bewertung).

