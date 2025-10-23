Am Ende hatte Mitchell van der Gaag keine Deckung von oben – und keine Unterstützung von unten. Sportchef Milos Malenovic würde in jedem anderen Klub unter Druck geraten, findet Fussballreporter Florian Raz.

Sein Schicksal hat sich am Montag entschieden. Nach einer Aussprache zwischen Mitchell van der Gaag (54) und der Mannschaft marschierte ein Teil des Teams ins Büro des Präsidenten. Danach war Ancillo Canepa (72) klar, dass sein FC Zürich einen neuen Trainer suchen muss.

Die Trennung von van der Gaag ist eine schwere Niederlage für Canepa und seinen Sportchef Milos Malenovic (40). Was haben sie Mitte Juni vom Holländer geschwärmt! «Ein Trainer von diesem Format wird uns in vielen Bereichen weiterbringen», hat Malenovic gemeint. Canepa war diesmal nicht zu 99 Prozent überzeugt – sondern «zu 100 Prozent».

Das Verhältnis zum Sportchef

Bald schon aber kühlte vor allem das Verhältnis zwischen Trainer und Sportchef ab. Van der Gaag verteidigte seinen Arbeitsbereich als Trainer und wollte alleine für die Mannschaft zuständig sein. Gleichzeitig fand er keinen Zugang zu wichtigen Spielern.

Keine Deckung von oben, keine Unterstützung von unten. Dazu die mässigen Auftritte und das blamable Cup-Out: Da ist die Trainerentlassung trotz 13 Punkten in der Liga nicht ganz überraschend. Sie ist das Eingeständnis von Sportchef und Präsident, dass sie sich bei der Trainersuche einen monumentalen Fehlgriff geleistet haben.

Gleichzeitig bleibt Malenovic weiterhin den Beweis schuldig, dass sein Umbau des Vereins zum sportlichen Erfolg führen kann. 1,4 Punkte gewinnt der FCZ in seiner Amtszeit pro Spiel. Das ist die Bilanz einer grauen Maus – und nicht eines Spitzenklubs.

Der Sportchef darf sich glücklich schätzen, dass sein Präsident weiterhin von ihm überzeugt ist. In jedem anderen Verein stünde längst er selber mächtig unter Druck.