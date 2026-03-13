Darum gehts
- GC war das erste Team, das Thun neutralisierte
- Am Abreisetag erleidet Asp Jensen einen Rückschlag
- Rastoder sagt über GC-Zeit: «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd»
Die News der Woche
Erst die halbe Liga hat es geschafft, gegen Aufsteiger Thun zu punkten. GC gehört dazu. Die Hoppers waren am 5. Spieltag das erste Team der Saison, das den unaufhaltsamen Berner Oberländern Punkte abnehmen konnten. Es gab ein 1:1 in der Stockhorn-Arena. Wenig Kunst, viel Intensität, geradliniges Spiel. Die Hoppers hielten gegen die robusten Thuner dagegen. Plötzlich hatte Thun 59 Prozent Ballbesitz – meistens hat der Sensations-Leader klar weniger als die Hälfte. Beim Rückrundenauftakt im Letzigrund jedoch kam GC unter die Räder. Thun begann zu zaubern. Nun steigt das dritte Duell.
Die grosse Frage
Gehts auch ohne Asp Jensen? Der junge GC-Däne (20) war heiss auf das Duell mit Leader Thun am Samstagabend – doch am Freitag, dem Abreisetag, verletzt er sich am Rücken. Eine Hiobsbotschaft. Asp Jensen hat in dieser Saison schon sieben Tore und vier Vorlagen beigesteuert – jedoch keine davon in den Duellen gegen Thun.
Gesagt ist gesagt
«Es war genau das Spiel, das wir erwartet haben.» – Das sagte Trainer Scheiblehner damals, als er Ende August den Code gegen Thun geknackt hat.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Köhler, Meyer, Stroscio; Tsimba, Lee, Plange.
Wer fehlt?
Abrashi, Frey (beide gesperrt). Decarli, Paloschi, Zvonarek, Asp Jensen (alle verletzt).
Neben dem Platz
Ist GC schon im Cupfieber? Seit Donnerstag sind Tickets für den Halbfinal erhältlich. Dieser findet am Samstag, 18. April, auf der Lausanner Pontaise gegen SLO statt. GC kann sich immer noch für das internationale Geschäft qualifizieren – dann nämlich, wenn der Klub den Cup gewinnt.
Hast du gewusst, dass...
... GC bei den letzten 20 Anläufen gegen einen Leader der Super League nur einmal gewonnen hat? Es war gegen YB vor drei Jahren.
Aufgepasst auf
Elmin Rastoder (24). «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd», sagt der Thuner Senkrechtstarter im «Tages-Anzeiger» über seine Zeit bei GC, wo er einen Grossteil seiner Jugend verbrachte. Er habe Konkurrenten gehabt, die bei Wolverhampton in der Premier League und «weiss Gott wo» gespielt haben. Bei Thun startet der nordmazedonische Nationalspieler aus Rüti ZH nun durch – eines seiner besten Spiele war das Thuner 3:1 am 18. Januar im Letzigrund gegen GC. Er hat schon 11 Saisontore auf dem Konto.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:
- Abrashi 4,5
- Hammel 4,0
- Köhler 4,0
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.
Die Schiedsrichterin
Das Spiel leitet Désirée Blanco. VAR in Volketswil ist Mirel Turkes.
Der Gegner
Beim FC Thun gibt es nach Leonardo Bertone schon bald einen nächsten Papi. Hier gehts zum Thun-Inside.
Runde
Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Basel – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16