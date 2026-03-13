Es gibt Zürcher Oberländer, die fühlen sich im Berner Oberland wohler als bei GC. Doch die Hoppers haben schon einmal bewiesen, dass sie Leader Thun in dieser Saison ein Bein stellen können. Geht es auch ohne Asp Jensen? Das GC-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC war das erste Team, das Thun neutralisierte

Am Abreisetag erleidet Asp Jensen einen Rückschlag

Rastoder sagt über GC-Zeit: «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

Erst die halbe Liga hat es geschafft, gegen Aufsteiger Thun zu punkten. GC gehört dazu. Die Hoppers waren am 5. Spieltag das erste Team der Saison, das den unaufhaltsamen Berner Oberländern Punkte abnehmen konnten. Es gab ein 1:1 in der Stockhorn-Arena. Wenig Kunst, viel Intensität, geradliniges Spiel. Die Hoppers hielten gegen die robusten Thuner dagegen. Plötzlich hatte Thun 59 Prozent Ballbesitz – meistens hat der Sensations-Leader klar weniger als die Hälfte. Beim Rückrundenauftakt im Letzigrund jedoch kam GC unter die Räder. Thun begann zu zaubern. Nun steigt das dritte Duell.

Die grosse Frage

Gehts auch ohne Asp Jensen? Der junge GC-Däne (20) war heiss auf das Duell mit Leader Thun am Samstagabend – doch am Freitag, dem Abreisetag, verletzt er sich am Rücken. Eine Hiobsbotschaft. Asp Jensen hat in dieser Saison schon sieben Tore und vier Vorlagen beigesteuert – jedoch keine davon in den Duellen gegen Thun.

Gesagt ist gesagt

«Es war genau das Spiel, das wir erwartet haben.» – Das sagte Trainer Scheiblehner damals, als er Ende August den Code gegen Thun geknackt hat.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Köhler, Meyer, Stroscio; Tsimba, Lee, Plange.

Wer fehlt?

Abrashi, Frey (beide gesperrt). Decarli, Paloschi, Zvonarek, Asp Jensen (alle verletzt).

Neben dem Platz

Ist GC schon im Cupfieber? Seit Donnerstag sind Tickets für den Halbfinal erhältlich. Dieser findet am Samstag, 18. April, auf der Lausanner Pontaise gegen SLO statt. GC kann sich immer noch für das internationale Geschäft qualifizieren – dann nämlich, wenn der Klub den Cup gewinnt.

Hast du gewusst, dass...

... GC bei den letzten 20 Anläufen gegen einen Leader der Super League nur einmal gewonnen hat? Es war gegen YB vor drei Jahren.

Aufgepasst auf

Elmin Rastoder (24). «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd», sagt der Thuner Senkrechtstarter im «Tages-Anzeiger» über seine Zeit bei GC, wo er einen Grossteil seiner Jugend verbrachte. Er habe Konkurrenten gehabt, die bei Wolverhampton in der Premier League und «weiss Gott wo» gespielt haben. Bei Thun startet der nordmazedonische Nationalspieler aus Rüti ZH nun durch – eines seiner besten Spiele war das Thuner 3:1 am 18. Januar im Letzigrund gegen GC. Er hat schon 11 Saisontore auf dem Konto.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

Abrashi 4,5 Hammel 4,0 Köhler 4,0

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Die Schiedsrichterin

Das Spiel leitet Désirée Blanco. VAR in Volketswil ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Beim FC Thun gibt es nach Leonardo Bertone schon bald einen nächsten Papi. Hier gehts zum Thun-Inside.

30 Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Basel – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr

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