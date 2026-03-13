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Pech vor Duell mit dem Leader
Am Abreisetag erleidet GC-Juwel einen Rückschlag

Es gibt Zürcher Oberländer, die fühlen sich im Berner Oberland wohler als bei GC. Doch die Hoppers haben schon einmal bewiesen, dass sie Leader Thun in dieser Saison ein Bein stellen können. Geht es auch ohne Asp Jensen? Das GC-Inside.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Kürzlich posierte Asp Jensen für Blick – nun fällt er ganz kurzfristig aus.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC war das erste Team, das Thun neutralisierte
  • Am Abreisetag erleidet Asp Jensen einen Rückschlag
  • Rastoder sagt über GC-Zeit: «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd»
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Simon Strimer und Stefan Kreis

Die News der Woche

Erst die halbe Liga hat es geschafft, gegen Aufsteiger Thun zu punkten. GC gehört dazu. Die Hoppers waren am 5. Spieltag das erste Team der Saison, das den unaufhaltsamen Berner Oberländern Punkte abnehmen konnten. Es gab ein 1:1 in der Stockhorn-Arena. Wenig Kunst, viel Intensität, geradliniges Spiel. Die Hoppers hielten gegen die robusten Thuner dagegen. Plötzlich hatte Thun 59 Prozent Ballbesitz – meistens hat der Sensations-Leader klar weniger als die Hälfte. Beim Rückrundenauftakt im Letzigrund jedoch kam GC unter die Räder. Thun begann zu zaubern. Nun steigt das dritte Duell.

Die grosse Frage

Gehts auch ohne Asp Jensen? Der junge GC-Däne (20) war heiss auf das Duell mit Leader Thun am Samstagabend – doch am Freitag, dem Abreisetag, verletzt er sich am Rücken. Eine Hiobsbotschaft. Asp Jensen hat in dieser Saison schon sieben Tore und vier Vorlagen beigesteuert – jedoch keine davon in den Duellen gegen Thun.

Gesagt ist gesagt

«Es war genau das Spiel, das wir erwartet haben.» – Das sagte Trainer Scheiblehner damals, als er Ende August den Code gegen Thun geknackt hat.

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Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Köhler, Meyer, Stroscio; Tsimba, Lee, Plange.

Wer fehlt?

Abrashi, Frey (beide gesperrt). Decarli, Paloschi, Zvonarek, Asp Jensen (alle verletzt).

Neben dem Platz

Ist GC schon im Cupfieber? Seit Donnerstag sind Tickets für den Halbfinal erhältlich. Dieser findet am Samstag, 18. April, auf der Lausanner Pontaise gegen SLO statt. GC kann sich immer noch für das internationale Geschäft qualifizieren – dann nämlich, wenn der Klub den Cup gewinnt.

Hast du gewusst, dass...

... GC bei den letzten 20 Anläufen gegen einen Leader der Super League nur einmal gewonnen hat? Es war gegen YB vor drei Jahren.

Aufgepasst auf

Elmin Rastoder (24). «Ich fühlte mich nicht wohl, fast fremd», sagt der Thuner Senkrechtstarter im «Tages-Anzeiger» über seine Zeit bei GC, wo er einen Grossteil seiner Jugend verbrachte. Er habe Konkurrenten gehabt, die bei Wolverhampton in der Premier League und «weiss Gott wo» gespielt haben. Bei Thun startet der nordmazedonische Nationalspieler aus Rüti ZH nun durch – eines seiner besten Spiele war das Thuner 3:1 am 18. Januar im Letzigrund gegen GC. Er hat schon 11 Saisontore auf dem Konto.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

  1. Abrashi 4,5
  2. Hammel 4,0
  3. Köhler 4,0

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Die Schiedsrichterin

Das Spiel leitet Désirée Blanco. VAR in Volketswil ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Beim FC Thun gibt es nach Leonardo Bertone schon bald einen nächsten Papi. Hier gehts zum Thun-Inside.

30

Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Basel – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
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