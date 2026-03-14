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Nur einer toppt ihn
Winti-Coach Rahmen trauert Zauberfuss Di Giusto nach

Was dem FCW im Abstiegskampf Hoffnung macht und welchen Negativrekord die Rahmen-Elf auswärts in Luzern knacken könnte. Das Winti-Inside.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Rahmen blickt wohl sicher etwas neidisch nach Luzern. Dort spielt sein ehemaliger Schützling.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

Die Kampfansage von Winti-Coach Patrick Rahmen. Obwohl man acht Punkte hinter dem Barrageplatz und 15 Punkte hinter dem rettenden Ufer liegt, hat der FCW den Ligaerhalt noch nicht ad acta gelegt. Vor dem Auswärtsspiel gegen Luzern sagt Rahmen: «Aufgrund der letzten drei Partien visieren wir drei Punkte an. Es ist wieder ein Aufwärtstrend da. Wir sind wieder auf Augenhöhe und glauben wieder an uns. In den letzten drei Partien haben Details gegen uns entschieden.»

Die grosse Frage

Knackt Winti den unrühmlichen Rekord von Stade-Lausanne-Ouchy? In keinem der bislang 29 Super-League-Spiele konnte der FCW die weisse Weste halten, kassiert die Rahmen-Elf auch gegen Luzern ein Tor, dann knackt man den Negativrekord von SLO aus der Saison 2023/24. 

Gesagt ist gesagt

«Es wäre schön, wenn Matteo noch immer unsere Farben tragen würde.» Patrick Rahmen über seinen einstigen Schützling Matteo Di Giusto. «Er war in der Vergangenheit sehr wichtig für uns und zeigt seine Qualität auch jetzt in Luzern», so der Winti-Coach weiter. Di Giusto ist in dieser Saison an 21 Toren direkt beteiligt (10 Tore, 11 Assists), das toppt ligaweit nur Christian Fassnacht von den Young Boys, der 22 Skorerpunkte auf dem Konto hat.

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Mögliche Aufstellung

Kapino; Mühl, Arnold, Lüthi; Zuffi; Rohner, Jankewitz, Cueni, Burkart; Golliard, Hunziker. 

Wer fehlt?

Buess, Kryeziu, Schneider (alle gesperrt). Durrer, Diaby (beide verletzt) 

Hast du gewusst, dass...

.... der FC Winterthur zuletzt sein neuntes Tor nach Eckbällen in dieser Super-League-Saison erzielte? Das toppt einzig Servette (13). Der FC Luzern wiederum kassierte 10 Gegentore nach Ecken, das ist negativer Ligahöchstwert.

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker. Der erzielte zuletzt sein neuntes Saisontor in der Super League, das ist eingestellter Saisonrekord eines FCW-Spielers und war zuvor nur Aldin Turkes in der Saison 2023/2024 gelungen. Hunziker erzielte 28% aller Tore des FCW, einzig bei FC Zürichs Philippe Kény ist der Anteil an den Teamtoren noch höher (29 Prozent; 12 von 41).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden*:

  1. Kasami 4,0
  2. Kapino 3,9
  3. Buess 3,9

*Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Geleitet wird die Partie von Urs Schnyder, ihm stehen mit Leroy Hartmann und Benjamin Zürcher zwei Assistenten zur Seite. Im VAR-Room sitzt Déborah Anex, vierter Offizieller ist Hajrim Qovanaj.

Der Gegner

Luzern-Trainer Mario Frick schwärmt vom «Chender-Tag» in Luzern. «Das macht etwas mit dir», sagt er. Hier erscheint das FCL-Inside.

30

Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Basel – Servette, 16.30 Uhr
So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Servette FC
Servette FC
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Zürich
FC Zürich
FC Sion
FC Sion
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Stade-Lausanne-Ouchy
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        Super League
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        FC Basel
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        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
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        FC St. Gallen
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        Stade-Lausanne-Ouchy
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