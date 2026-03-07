Die Winterthurer geben auch beim zweiten Unentschieden in Folge eine Führung aus der Hand – dabei bringen dem Schlusslicht aktuell doch nur drei Punkte was.



Auffälligste Offensivspieler beim FCW ist Nishan Burkart, der den Führungstreffer mit einem präzisen Pass einleitet. Der Flügelspieler könnte das Ergebnis sogar auf 2:0 stellen, doch sein Abschluss fliegt knapp über das Tor von Anthony Racioppi. Was er offensiv liegen lässt, macht er defensiv wieder gut, als er auf der Linie einen Kopfball von Kreshnik Hajrizi abwehrt.

In der Defensive zeigt auch FCW-Youngster Loïc Lüthi bei seinem ersten Einsatz der Saison – er fiel fast zehn Monate mit einer Knochenmarkentzündung aus – bei seinem Comeback eine solide Leistung. Hinter ihm ist Stefanos Kapino – wie so oft – ein sicherer Rückhalt.

Buess bis 46., Jankewitz bis 70., Lüthi bis 78., Rohner bis 78., Burkart bis 90. Golliard ab 46. – Schneider ab 70., Citherlet ab 78., Dansoko ab 78., Momoh ab 90., alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Frustration. Das ist das Wort, das im Walliser Lager nach dem Unentschieden gegen das Super-League-Schlusslicht Winterthur über allem steht. Denn die Walliser lassen im Kampf um die Top 6 zwei wichtige Punkte liegen – obwohl sie durchaus Chancen hatten, die Partie zu gewinnen.

Das Team von Didier Tholot drückt nach dem frühen Gegentreffer phasenweise sehr vehement auf das Tor von Stefanos Kapino. Théo Berdayes, in den ganz gefährlichen Zonen wie so oft zu ungenau, lässt in der ersten Halbzeit eine goldene Möglichkeit liegen. Auch Ilyas Chaouref oder Liam Chipperfield agieren oft zögerlich, ebenso wie der eingewechselte Franck Surdez.

Anders sieht das bei Joker Benjamin Kololli aus. Nach seiner Herreinahme belebt er das Spiel der Sédunois sichtlich. Kololli bereitet erst den Ausgleich zum 1:1 – mit Boteli sticht auch ein zweiter von Sions Joker – vor und erzielt später selbst noch ein Tor, das allerdings wegen Abseits nicht zählt.

Berdayes bis 46., Chipperfield bis 60., Nivokazi bis 60., Hefti bis 84., Chouaref bis 85., Surdez ab 46., Kololli ab 60., Boteli ab 60. – Cipriano ab 84., Lukembila ab 85., beide zu kurz für eine Bewertung.

