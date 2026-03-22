Bei Lausanne werden in den nächsten Spielen wohl Gesichter auftauchen, die in der bisherigen Saison nicht immer im Hauptfokus standen. Wie steht es um die wartenden Innenverteidiger und die Jungen? Hier im Lausanne-Inside gibts die News.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lippo, Ngonzo oder ein Erfahrener als Lösung?

Das sagt Zeidler zu den Saisonzielen

Pech für den jungen Bruchez – Ausfall bis Saisonende War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

Karim Sow ist gesperrt. Deshalb muss Peter Zeidler seine Innenverteidigung umstellen und damit ein klares Zeichen setzen. Nach dem Winter-Wegzug von Bryan Okoh nach Auxerre haben er und die sportliche Leitung beschlossen, keinen erfahrenen Ersatz zu verpflichten und damit in Kauf genommen, den Rest der Saison mit einer Stamm-Innenverteidigung (Karim Sow und Kevin Mouanga) und zwei jungen Spielern als Unterstützung (Rodolfo Lippo und Dircssi Ngonzo, der aus Nyon zurückgekehrt ist) zu bestreiten. Der Trainer von Lausanne versicherte, dass ihm diese Lösung zusage. Wird er nun tatsächlich einen dieser beiden jungen Spieler aufstellen und damit ein starkes Signal für das Saisonende senden? Oder wird er der Erfahrung den Vorzug geben und Morgan Poaty in der Innenverteidigung aufstellen? Die Antwort darauf wird interessant zu beobachten sein.

Die grosse Frage

Was ist los mit Nicky Beloko? Der Mittelfeldspieler wurde als Top-Neuzugang der Sommertransferperiode präsentiert, doch es sieht immer mehr nach einem Flop aus. Peter Zeidler verteidigt ihn in der Hoffnung, dass es sich um eine Eingewöhnungssaison handelte und er ab der nächsten Saison sein Bestes zeigen kann, doch immer mehr Leute stellen sich innerhalb und ausserhalb des Vereins Fragen. Der Nicky Beloko aus Luzern hat nichts mit dem zu tun, der seit Saisonbeginn in Lausanne spielt. Keine Durchschlagskraft in Zweikämpfen, schlecht kontrollierte Aggressivität, mangelnder Umgang mit Emotionen, unberechenbare Positionierung, keine Offensivkraft … Eine blasse Kopie des Spielers, der in Luzern das Mittelfeld dominierte.

Gesagt ist gesagt

«Es steht noch viel auf dem Spiel. Der Klassenerhalt ist noch nicht im Trockenen.» Das sagt Peter Zeidler. Der Blick nach vorne ist nicht mehr relevant, so gibts bis Mai nur noch ein konkretes Ziel: GC auf sicherer Distanz zu halten, um in der Barrage keine bangen Momente erleben zu müssen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Lippo, Poaty; Custodio, Sigua, Beloko, Lekoueiry; Diakité, Janneh.

Wer fehlt?

Sow (gesperrt), Abdallah, Roche, Butler-Oyedeji und N’Diaye (verletzt).

Neben dem Platz

Der Schweizer U17-Nationalspieler Ethan Bruchez fällt aufgrund eines Bruchs am Becken bis zum Saisonende aus. Schade, denn Lausanne hätte ihm gerne mehr Spielzeit gegeben, nachdem er im April 2025 in Winterthur bereits einige Minuten zum Einsatz gekommen war. Er hatte sich bereits bei der U17-WM eine Schlüsselbeinverletzung zugezogen und musste im verlorenen Viertelfinal gegen Portugal ausgewechselt werden. Lausanne will ab Start der nächsten Saison voll und ganz auf sein Jungtalent setzen.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne zum ersten Mal seit 2017 drei Auswärtssiege in Folge in der Super League feiern könnte? Dafür brauchts in Luzern nach den Duellen gegen die beiden Stadtzürcher Teams natürlich einen weiteren Dreier.

Aufgepasst auf ...

... Omar Janneh (19). Der spanische Wunder-Teenie hat in den letzten zwei Spielen nicht getroffen. Zwei Spiele ohne Tor gab es bei ihm im Januar schon einmal. Danach folgten drei Tore in drei Spielen. Lanciert er wieder eine solche Serie?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Letica 4,2 Janneh 4,1 Roche 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Beim FC Luzern sorgt Ex-Spieler Stankovic beim Sportchef für Gänsehaut. «Es hat mich wirklich berührt», sagt er. Hier gehts zum FCL-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun 2:1

Sa., Servette – GC 5:0

Sa., Sion – St. Gallen 1:1

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr

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