Alain Kunz Reporter Fussball

Die Waadtländer machen irgendwie ein ordentliches Spiel. Auch in Unterzahl kreieren sie die ein oder andere Chance. Und doch hat man unter dem Strich das Gefühl, dass YB an diesem Sonntag einigermassen unantastbar ist. So gibt es notentechnisch für die Gastgeber keinen Abschiffer. Aber auch keine herausragende Note. Sprich: keinen einzigen Fünfer.

Eine Drei kriegt hingegen Innenverteidiger Karim Sow, obwohl er in der ersten Halbzeit noch der beste Lausanner war, der auch den einzigen gefährlichen Abschluss für sich verbuchen konnte. Aber das Rotfoul gegen Alvyn Sanches hat er und nur er zu verantworten. Und es lenkt das Spiel endgültig in gelbschwarze Bahnen. Der zweite Dreier geht an Omar Janneh, auch weil die Ansprüche an den Atleti-Jungen mittlerweile sehr hoch sind. An diesem Tag aber heisst es: nicht erfüllt!

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Hinweis: Beyatt Lekoueiry bis 54., Seydou Traoré bis 54., Nicky Beloko bis 61., Omar Janneh bis 61., Gaoussou Diakité bis 80. – Sékou Fofana ab 54., Theo Bair ab 54., Florent Mollet ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Gabriel Sigua ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Enzo Kana-Biyik ab 80. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Zwei Tore. Die Rote Karte «herausgeholt». Viele Balleroberungen. Da wischen wir die paar Ballverluste flugs unter den Teppich und geben Alvyn Sanches eine glatte Sechs. Eine Fünf gibt es für die beiden starken alten Verteidigerkämpen Loris Benito und Sandro Lauper. Dazu für Marvin Keller, der auswärts erstmals seit dem 2. Oktober (!) wieder ohne Gegentor bleibt. Damals passierte das beim 2:0 gegen den FC Steaua Bukarest in Rumänien in der Europa League.

Ungenügend ist einzig Stossstürmer Samuel Essende, den man nicht sieht. Viel Arbeit verrichten ist ja schön und gut. Aber die Sturmspitze sollte man auch einmal stürmen sehen. Das liegt in der Natur der Sache. Der Rest kriegt eine solide Vier.

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Hinweis: Joël Monteiro bis 64., Alan Virginius bis 75., Samuel Essende bis 75., Yan Valery bis 87., Dominik Pech bis 87. – Darian Males ab 64., Chris Bedia ab 75., Ebrima Colley ab 75., Saidy Janko ab 87., Rayan Raveloson ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

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