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Keiner hat mehr zu tun
Winti-Goalie Kapino ist auf Rekordkurs

Nur zwei Goalies haben in der Super-League-Geschichte mehr Paraden gezeigt als Stefanos Kapino in dieser Saison. Welcher Leistungsträger dem FCW treu bleiben wird, und ob Winti noch an die Wunder-Wende glaubt. Das Winti-Inside.
Publiziert: 20:32 Uhr
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Keiner zeigt in dieser Saison mehr Paraden als Stefanos Kapino.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Winti muss bei Abstieg aus Super League 30–40 % Budget kürzen
  • Torhüter Kapino mit 147 Paraden, drittbeste Leistung seit Datenerfassung
  • Winterthur gewann 56 % seiner Super-League-Spiele gegen Lausanne (5 von 9)
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Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

Routinier Luca Zuffi (36) wird dem FCW wohl auch in der nächsten Saison erhalten bleiben. Unterschrieben ist zwar noch nichts, aber im Gespräch lässt Zuffi durchblicken, dass er gerne weitermachen würde. Und der Verein auch. Neben Zuffi haben auch Andrin Hunziker, Rhodri Smith, Randy Schneider, Bafodé Dansoko, Silvan Sidler, Adrian Durrer, Dario Ulrich, Fabian Rohner, Lukas Mühl, Pajtim Kasami, Roman Buess und Basil Stillhart auslaufende Verträge. Weil der FCW sein Budget bei einem Abstieg aber um 30 bis 40 Prozent kürzen muss, dürften die wenigsten eine Zukunft auf der Schützenwiese haben. 

Die grosse Frage

Schafft Winti die Wunder-Wende? Sieben Punkte Rückstand bei drei ausbleibenden Spielen klingt nach einem Ding der Unmöglichkeit. Winti-Coach Patrick Rahmen aber will die Flinte noch nicht ins Korn werfen. «Wir wollen gegen Lausanne gewinnen und Druck auf GC ausüben.» Der letzte verbliebene Konkurrent um den Barrage-Platz spielt zur selben Zeit das Derby gegen den FCZ. 

Gesagt ist gesagt

«Wir planen zweigleisig», sagt Winti-Coach Patrick Rahmen. Dass sich die Verantwortlichen schon zu Beginn der Saison mit einem möglichen Abstiegsszenario beschäftigt haben, versteht sich angesichts der begrenzten Mittel fast von selbst. 

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Mögliche Aufstellung

Kapino; Rohner, Arnold, Lüthi, Smith; Zuffi; Kasami, Jankewitz; Golliard, Hunziker, Burkart. 

Wer fehlt?

Cueni (gesperrt). Stillhart (verletzt). 

Hast du gewusst, dass...

.... nur Luzern in dieser Saison mehr Torschüsse nach hohen Ballgewinnen abgegeben hat (54) als Lausanne (52), während Winterthur in dieser Kategorie den niedrigsten Wert der Liga aufweist (21)?

Aufgepasst auf

Stefanos Kapino. Der Winti-Goalie hat in dieser Saison 147 Paraden für den FC Winterthur gezeigt. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung kamen nur zwei Torhüter in einer Spielzeit auf mehr Paraden: Heinz Lindner (152 für den Grasshopper Club Zürich 2018/19) und Thomas Castella (148 für den FC Lausanne-Sport 2017/18). 

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

  1. Kapino 3,9
  2. Kasami 3,9
  3. Zuffi 3,8

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Geleitet wird die Partie von Anojen Kanagasingam. Ihm stehen mit Bastien Lengacher und Nicolas Tuberosa zwei Assistenten zur Seite. Im VAR-Room sitzt Urs Schnyder. Vierter Offizieller ist Marijan Drmic. 

Der Gegner

Der FC Winterthur hat 56 Prozent seiner Super-League-Spiele gegen Lausanne gewonnen (5 von 9). Eine bessere Siegquote weist Winterthur im Oberhaus nur gegen SLO auf (100 Prozent, 3 von 3). Klappts erneut? Hier erscheint das Lausanne-Inside.

36

Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Sion – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
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Super League
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