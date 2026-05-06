Der FC Zürich schraubt am Kader für die neue Saison. Die Arbeitspapiere von Valon Berisha und Juan José Perea haben sich verlängert.

Tobias Wedermann Fussballchef

Bevor das Transferfenster öffnet, hat man beim FC Zürich bereits Klarheit über den Verbleib von drei Spielern. Wie der Klub bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben hat, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag von Winterneuzugang Alexander Hack (32) verlängert. Der deutsche Innenverteidiger bleibt dem FCZ bis im Sommer 2028 erhalten.

Noch nicht bekannt war bisher, dass auch der Vertrag eines weiteren Winterneuzugangs verlängert wurde. Beim erfahrenen Mittelfeldspieler Valon Berisha (33) hat sich der Vertrag aufgrund der bisherigen Einsätze automatisch um ein Jahr verlängert. Der Kosovare, der im Winter von LASK gekommen ist, hat bereits zehn Einsätze und zwei Assists auf dem Konto. In der neuen Saison soll Berisha zum erfahrenen Stammpersonal gehören, das die zahlreichen jungen Spieler anführen soll. Der FCZ bestätigt auf Anfrage, dass sich sein Vertrag um ein Jahr verlängert hat.

Gleich um zwei Jahre bis 2028 hat sich derweil der Vertrag von Juan José Perea (26) verlängert. Der kolumbianische Mittelstürmer wurde im Sommer 2024 per Leihe von Ex-Sportchef Milos Malenovic vom VfB Stuttgart nach Zürich geholt – und schlug direkt ein. Am 11. Spieltag hatte Perea damals bereits sieben Skorerpunkte.

Ein langfristiger Verbleib von Perea wirkte lange unrealistisch, doch im März vergangenen Jahres riss sich der Kolumbianer gegen Lugano die Achillessehne. Nach langem Leidensweg hat sich der Stürmer zuletzt erstmals zwei Mal in Folge wieder in die Startelf gekämpft und erzielte am vergangenen Wochenende den Führungstreffer gegen Winterthur.

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