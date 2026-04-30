DE
FR
Abonnieren

Nach Abschiedsgerüchten
FCZ verlängert den Vertrag mit dem Abwehrchef

Der FCZ verlängert den Vertrag mit einem Schlüsselspieler. Abwehrchef Alexander Hack bleibt den Zürchern bis 2028 erhalten.
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
Alexander Hack verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FCZ um zwei Jahre.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Zuletzt sah es so aus, als würde Alexander Hack (32) den FCZ nach nur einem halben Jahr wieder verlassen, nun bleibt der Abwehrchef den Zürchern doch erhalten. Wie der FCZ am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gibt, verlängert Hack seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.

Vor seinem Engagement in Zürich stand Hack ein Jahr in der MLS bei Red Bull New York unter Vertrag. Zuvor hatte er unter anderem acht Spielzeiten in der Bundesliga für den FSV Mainz gespielt. Beim FCZ kommt der Deutsche bislang auf zehn Partien, alle davon von Beginn an.

Noch näher dran am FC Zürich

Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League