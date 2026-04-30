Zuletzt sah es so aus, als würde Alexander Hack (32) den FCZ nach nur einem halben Jahr wieder verlassen, nun bleibt der Abwehrchef den Zürchern doch erhalten. Wie der FCZ am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gibt, verlängert Hack seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.
Vor seinem Engagement in Zürich stand Hack ein Jahr in der MLS bei Red Bull New York unter Vertrag. Zuvor hatte er unter anderem acht Spielzeiten in der Bundesliga für den FSV Mainz gespielt. Beim FCZ kommt der Deutsche bislang auf zehn Partien, alle davon von Beginn an.
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