Die beiden deutschen Nationalspieler sind die Königstransfers von Ajax Amsterdam: Marc-André ter Stegen und Julian Brandt. Vor allem Letzterer freut sich mit 30 Jahren wie ein kleines Kind über seine erste Auslandsdestination.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Brandt wechselt mit 30 Jahren von Dortmund zu Ajax Amsterdam

Der Funken bei ihm entfacht hat Sportchef Jordi Cruyff, Sohn von Johan Cruyff

55'000 Fans erwarten Ajax-Spiel gegen Sion in ausverkaufter Arena

Alain Kunz Reporter Fussball

Juventus Turin und Leeds United. Das waren zwei der Grossklubs, die im Zusammenhang mit dem Namen Julian Brandt gehandelt wurden, als Ende letzter Saison klar war, dass der BVB und seine Nummer 10 nach offenen Gesprächen den auslaufenden Vertrag nach sieben Saisons in Dortmund nicht verlängern würden.

Doch es kam anders. Keine der fünf grossen Ligen reizten den Bremer am meisten, sondern Holland! Es war Jordi Cruyff, Sohn des holländischen Über-Fussballers Johan, der den Funken bei Brandt entfachte. «Das Projekt, das er hier entwickeln will, hat mich überzeugt.» Es hatte ein Projekt sein sollen, bei dem er trotz seiner 30 Lenze noch etwas lernen könne.

Und so entscheidet er sich für Ajax mit dem neuen spanischen Trainer Michel, der mit Girona aus La Liga abgestiegen ist und Kombinationsfussball spielen lässt. «Das passt zu mir – und deswegen war es der richtige Schritt hierherzukommen.» Nach vier titellosen Jahren soll mit Cruyff junior, der seinen Job als Technischer Direktor im Februar angetreten hat, endlich wieder ein Kübel her.

Ajax hat in der mit 55'000 Fans vollen Arena gar keine Wahl

Und wie sieht Brandts Bilanz nach einem Monat Amsterdam aus? «Ich mag den Verein sehr! Tolle Leute, tolle Spieler. Viele Junge, was ein bisschen anders ist als in Dortmund. Ich kann von den Jungs hier noch viel lernen. Ich glaube, ich habe mir da was ausgesucht, was wirklich zu mir passt.» Da ist einer rundum zufrieden mit seiner, wie er sagt, «ersten Auslandsstation». Kaum anzunehmen, dass mit 30 noch drei andere folgen werden. Zumal er sich für drei Jahre verpflichtet hat, was er als gutes Zeichen wertet.

Umso schöner für ihn, wenn er mit Traumtoren helfen kann wie dem 1:1 in Sion. Ist nach dem 4:2 im Wallis bereits alles vorbei? «Finde ich nicht. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet, klar. Und wenn wir zu Hause spielen, ist es natürlich nochmals was anderes. Aber wir gehen mit aller Professionalität ans Spiel, um es zu gewinnen.»

In Amsterdam hat man wirklich keine Wahl, denn die Partie gegen die Walliser ist seit längerem ausverkauft. 55'000 werden in der Johan-Cruyff-Arena sein. Und auch Brandt nach vorne schreien.