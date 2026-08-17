Der FC Sion trifft am Donnerstag im Playoff-Hinspiel im Tourbillon auf Ajax Amsterdam. Es geht um den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Das Stadion ist praktisch ausverkauft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Sion trifft im Playoff der Conference League auf Ajax Amsterdam

Das Highlight im Wallis ist bereits fast ausverkauft

1500 holländische Fans werden in Sion erwartet

Nach dem lockeren Einzug in die nächste Cup-Runde mit einem 6:1 gegen Zweitligist Kerzers steht für den FC Sion nach der Cup-Romantik der Ernstfall mit dem einen frühen Highlight an. Am Donnerstag spielen die Walliser in den Playoffs gegen Ajax Amsterdam um den Einzug in die Ligaphase der Conference League.

Anpfiff des Hinspiels im Tourbillon ist um 20.15 Uhr. Mit den Holländern, Rekordmeister mit 36 Titeln, haben die Sittener das schwerstmögliche Los gezogen, das umso attraktiver und bereits so gut wie ausverkauft ist.

Tausende Holländer sollen ins Wallis kommen

Dauerkarten-Inhaber profitierten bis am Montag um 12 Uhr von einem Vorverkaufsrecht – die Tickets konnten dabei nur vor Ort im Stadion oder im Vereinsbüro in Martigny bezogen werden. Die wenigen danach verbliebenen Tickets waren mit Ausnahme von vereinzelten Business-Seats-Plätzen à 200 Franken im öffentlichen Online-Vorverkauf innert weniger Minuten vergriffen. Das Stadion dürfte bald als «ausverkauft» gemeldet werden.

Und auch der Gästesektor platzt aus allen Nähten. 550 Plätze hat es dort. Gerüchteweise sollen indes 1500 Holländer nach Sion kommen. Wie gross das Ausschreitungspotenzial ist, weil der Grossteil nicht ins Stadion darf, ist schwer abzuschätzen.

Die Gesamtkapazität beträgt für internationale Spiele nur 9000, weil ausschliesslich nummerierte Sitzplätze zugelassen sind. National ist das Tourbillon für rund 14'300 Fans abgenommen.

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