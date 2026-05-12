Auf welche Spieler der FCW im kapitalen Spiel gegen GC verzichten muss, obs ein Heimspiel für die Winterthurer gibt und was Patrick Rahmen sagt. Das Inside zum Tabellenletzten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zuffi und Rohner fehlen gegen GC im Letzigrund

Hunziker direkt an 36 Prozent der FCW-Tore beteiligt

Durchschnittliche Zuschauerzahlen: Winterthur 7950, GC 6734 pro Spiel

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Luca Zuffi und Fabian Rohner fehlen gegen GC – gesperrt. Mit Andrin Hunziker, Alexandre Jankewitz, Stefanos Kapino, Tibault Citherlet, Elias Maluvunu, Bafodé Dansoko, Adrian Durrer und Mirlind Kryeziu droht acht weiteren Spielern bei einer weiteren Verwarnung eine Sperre im letzten Spiel gegen Luzern. Für Zuffi steht mit Stéphane Cueni ein Ersatz im Zentrum bereit. Für Rohner dürfte Silvan Sidler von Beginn an spielen. Für einmal dürften die Winterthurer nicht unglücklich darüber sein, dass man über ein Monsterkader mit knapp 30 Spielern verfügt. Nur Basil Stillhart fehlt verletzt, ansonsten kann Coach Patrick Rahmen aus dem Vollen schöpfen.

Die grosse Frage

Gibts ein Heimspiel für die Winterthurer? Die Bierkurve wird geschlossen in den Letzigrund reisen und auch der eine oder andere FCZ-Fan und Winti-Sympathisant dürfte sich den Knüller nicht entgehen lassen. Dass der FCW mehr Fans als GC hat, zeigt ein Blick auf die Zuschauerzahlen. Auf die Schützi pilgern im Schnitt 7950 Fans. Zu GC kommen 6734. Und das auch nur, weil man vier Derbys gegen den FCZ gespielt hat.

Gesagt ist gesagt

«Die Spiele gegen GC waren auf Augenhöhe», sagt Winti-Coach Patrick Rahmen. Mit 0:1 und 0:2 ging der FCW in den letzten beiden Spielen gegen die Hoppers vom Platz, nun soll das Momentum am Dienstag kippen. «GC hat aus wenig viel gemacht. Aber ich bin überzeugt, dass wir im Letzigrund gewinnen können. Wir brauchen Energie auf dem Platz, Zuversicht, Mut. Wir wollen den Ball und uns nicht verstecken.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Lüthi, Arnold, Diaby; Schneider, Cueni, Kasami; Golliard; Burkart, Hunziker.

Wer fehlt?

Zuffi, Rohner (beide gesperrt). Stillhart (verletzt).

Hast du gewusst, dass …

… der FC Winterthur nicht die schlechteste Saison der Super-League-Geschichte spielt? Dieser Rekord gehört dem FC Vaduz, der es in der Saison 2008/09 auf 22 Punkte brachte. Winti hat einen Punkt mehr auf dem Konto und noch Chancen auf den Ligaerhalt. Vaduz stieg damals sang- und klanglos als Tabellenletzter ab.

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker. Der Winti-Stürmer war in dieser Super-League-Saison an 15 der 42 Winterthur-Tore direkt beteiligt (11 Tore, 4 Assists), was einem Anteil von 36 Prozent entspricht. Nur bei einem Spieler ist dieser Prozentsatz höher: Xherdan Shaqiri ist an 39 Prozent der Tore des FC Basel beteiligt (21 von 54).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden*:

Kasami 3,9 Kapino 3,9 Lüthi 3,9

*Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger wird die Partie leiten, Claudio Santos und Leroy Hartmann assistieren. Im VAR-Room sitzt Sandro Schärer. Vierter Offizieller ist Hajrim Qovanaj.

Der Gegner

«Die Geburt eines Kindes relativiert vieles», sagt GC-Hoffnungsträger Peter Zeidler vor dem heissen Abstiegsknüller. Er meint damit nicht seine Situation, sondern jene des jungen Vaters Amir Abrashi. Hier gehts zum GC-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr

Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr

Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

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