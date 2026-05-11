Die News der Woche
Amir Abrashi (36) ist letzte Woche erstmals Vater geworden. Der neue GC-Trainer Peter Zeidler nahm seinen Captain und Leitwolf in den Arm, um trotz der sportlich schwierigen Situation gemeinsam einen Moment durchzuatmen. «Die Geburt eines Kindes relativiert vieles im Leben und gibt einem auch eine gewisse Gelassenheit», so Zeidler. Gegen den FCZ war Abrashi dann aber trotz Vaterfreuden wieder voll in seinem Element. «Seine Identifikation mit dem Klub ist unglaublich gross», so Zeidler.
Die grosse Frage
Kann Peter Zeidler den Negativtrend stoppen? Die Hoppers befinden sich seit Wochen im freien Fall. Von den letzten zehn Spielen verlor der Rekordmeister deren neun; nur auswärts gegen Winterthur resultierte am 11. April ein 2:0-Sieg. «Wir bleiben positiv. Ich sehe es als grosse Chance, auch wenn die Situation herausfordernd und bei uns allen omnipräsent ist», so Zeidler. «Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, sonst haben wir auch in der Barrage keine Chance.»
Gesagt ist gesagt
«Ein anderer.» – So lautet die Antwort Zeidlers auf die Frage, wer gegen Winterthur einen allfälligen Penalty schiessen würde. Heisst: Gibt es Elfmeter für GC, wird sicherlich nicht Jonathan Asp Jensen antreten. Der Däne war der Unglücksrabe am Samstag im Derby gegen den FCZ, als er nach gut einer Stunde beim Stand von 1:2 mit seinem Versuch aus elf Metern an FCZ-Hüter Silas Huber scheiterte. Von den neun Penaltys in der Super League in dieser Saison verwandelte GC deren fünf.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Abels, Ngom, Köhler, Rissi; Meyer, Abrashi, Zvonarek; Krasniqi, Frey, Asp Jensen.
Wer fehlt?
Arrigoni, Tsimba (beide gesperrt), Clemente, Diaby, Planche, Stroscio (alle verletzt).
Neben dem Platz
Während die erste Mannschaft mitten im Abstiegskampf steckt, kämpft die U21 der Hoppers um den Aufstieg. Die Zürcher führen die Gruppe 2 der 1. Liga Classic nach 27 von 30 Runden souverän an und haben sich vorzeitig für die Aufstiegsspiele in die Promotion League qualifiziert.
Hast du gewusst, dass...
... GC in dieser Saison gegen Winterthur noch kein Spiel verloren hat. Schaffen das die Hoppers auch am Dienstag, dann sind sie fix in der Barrage und Winterthur steigt ab. In der letzten Saison war es umgekehrt; da gewann GC keines der vier Duelle gegen den Kantonsrivalen und lag am Ende in der Tabelle hinter den Winterthurern.
Aufgepasst auf
... Jonathan Asp Jensen. Der Super-Techniker traf in dieser Saison gegen Winterthur schon zweimal. Sowohl beim 2:2 im Heimspiel in der Vorrunde als auch beim 2:0-Sieg vor vier Wochen in Winterthur erzielte er jeweils das 1:0.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 36 Runden*:
- Hammel 3,9
- Abrashi 3,8
- Asp Jensen 3,7
*Spieler mit mehr als einem Einsatz.
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.
Der Schiedsrichter
Sven Wolfensberger.
VAR: Sandro Schärer.
Der Gegner
Die Brust von Winterthur ist breiter geworden. Wie zeigt sich das Schlusslicht vor dem kapitalen Kellerduell? Hier erscheint das Winti-Inside.
Runde
Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr
Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr
Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
Do., Thun – YB, 16.30 Uhr
Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
36
6
51
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
36
-52
23