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Optimist Peter Zeidler
«Das Ganze ist auch eine grosse Chance»

GC steht vor dem ersten von mehreren Endspielen. Gegen Winti brauchen die Hoppers einen Punkt, um den direkten Abstieg zu verhindern. Trotz der Niederlagen-Serie der letzten Wochen ist Trainer Peter Zeidler optimistisch. Hier kommt das GC-Inside.
Publiziert: 19:27 Uhr
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Peter Zeidler ist als neuer GC-Trainer wieder in seinem Element.
Foto: Pius Koller
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die News der Woche

Amir Abrashi (36) ist letzte Woche erstmals Vater geworden. Der neue GC-Trainer Peter Zeidler nahm seinen Captain und Leitwolf in den Arm, um trotz der sportlich schwierigen Situation gemeinsam einen Moment durchzuatmen. «Die Geburt eines Kindes relativiert vieles im Leben und gibt einem auch eine gewisse Gelassenheit», so Zeidler. Gegen den FCZ war Abrashi dann aber trotz Vaterfreuden wieder voll in seinem Element. «Seine Identifikation mit dem Klub ist unglaublich gross», so Zeidler.

Die grosse Frage

Kann Peter Zeidler den Negativtrend stoppen? Die Hoppers befinden sich seit Wochen im freien Fall. Von den letzten zehn Spielen verlor der Rekordmeister deren neun; nur auswärts gegen Winterthur resultierte am 11. April ein 2:0-Sieg. «Wir bleiben positiv. Ich sehe es als grosse Chance, auch wenn die Situation herausfordernd und bei uns allen omnipräsent ist», so Zeidler. «Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, sonst haben wir auch in der Barrage keine Chance.»

Gesagt ist gesagt

«Ein anderer.» – So lautet die Antwort Zeidlers auf die Frage, wer gegen Winterthur einen allfälligen Penalty schiessen würde. Heisst: Gibt es Elfmeter für GC, wird sicherlich nicht Jonathan Asp Jensen antreten. Der Däne war der Unglücksrabe am Samstag im Derby gegen den FCZ, als er nach gut einer Stunde beim Stand von 1:2 mit seinem Versuch aus elf Metern an FCZ-Hüter Silas Huber scheiterte. Von den neun Penaltys in der Super League in dieser Saison verwandelte GC deren fünf.

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Mögliche Aufstellung

Hammel; Abels, Ngom, Köhler, Rissi; Meyer, Abrashi, Zvonarek; Krasniqi, Frey, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Arrigoni, Tsimba (beide gesperrt), Clemente, Diaby, Planche, Stroscio (alle verletzt).

Neben dem Platz

Während die erste Mannschaft mitten im Abstiegskampf steckt, kämpft die U21 der Hoppers um den Aufstieg. Die Zürcher führen die Gruppe 2 der 1. Liga Classic nach 27 von 30 Runden souverän an und haben sich vorzeitig für die Aufstiegsspiele in die Promotion League qualifiziert.

Hast du gewusst, dass...

... GC in dieser Saison gegen Winterthur noch kein Spiel verloren hat. Schaffen das die Hoppers auch am Dienstag, dann sind sie fix in der Barrage und Winterthur steigt ab. In der letzten Saison war es umgekehrt; da gewann GC keines der vier Duelle gegen den Kantonsrivalen und lag am Ende in der Tabelle hinter den Winterthurern.

Aufgepasst auf

... Jonathan Asp Jensen. Der Super-Techniker traf in dieser Saison gegen Winterthur schon zweimal. Sowohl beim 2:2 im Heimspiel in der Vorrunde als auch beim 2:0-Sieg vor vier Wochen in Winterthur erzielte er jeweils das 1:0.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden*:

  1. Hammel 3,9
  2. Abrashi 3,8
  3. Asp Jensen 3,7

*Spieler mit mehr als einem Einsatz.

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

VAR: Sandro Schärer.

Der Gegner

Die Brust von Winterthur ist breiter geworden. Wie zeigt sich das Schlusslicht vor dem kapitalen Kellerduell? Hier erscheint das Winti-Inside.

37

Runde

Di., GC – Winterthur, 20.30 Uhr
Di., Luzern – FCZ, 20.30 Uhr
Di., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
Do., Thun – YB, 16.30 Uhr
Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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