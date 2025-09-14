Wie steckt der FC Luzern das Führungschaos weg?

Der FCL empfängt am Sonntag den vielversprechenden Gegner YB (16.30 Uhr). Erinnerungen an das Fest vom April werden wach. Aber neben dem Platz rumpelts heftig.

Darum gehts Die Frick-Antwort auf das Führungschaos

Wie war das damals mit dem 5:0 gegen YB?

Die News der Woche

Der FC Hollywood, sprich der FC Luzern, sorgt mal wieder neben dem Platz für Schlagzeilen. CEO Simon Laager ist nach bloss zehn Monaten im Amt wieder weg. Über die Gründe hüllt sich der FCL in Schweigen. Von «unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur» wird in der Medienmitteilung gefloskelt, die Trennung sei einvernehmlich erfolgt. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines nicht enden wollenden Führungschaos. Fast drei Jahre sind vergangen, seit der langjährige Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg in einem Blick-Interview mit dem damaligen Präsidenten Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer abgerechnet und einen Machtkampf losgetreten hat. Wolf ist mittlerweile Geschichte, Meyer noch immer im Amt. Und Alpstaeg? Der wurde im Juni vom Luzerner Kriminalgericht gleich doppelt freigesprochen. Ihm wurden Nötigung und versuchte ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen.

Die grosse Frage

Wie steckt die Mannschaft das Chaos in der Klubführung weg? «Es gab keine grossen Berührungspunkte mit der Geschäftsstelle und deshalb tangiert uns das Ganze nicht», antwortet FCL-Coach Mario Frick auf die entsprechende Frage. Er habe auch bei seinem Captain Pius Dorn angeklopft und dieser habe ihm dasselbe mitgeteilt, so Frick. Dass der Liechtensteiner Nebengeräusche eindrucksvoll ausblenden und sich auf das sportliche Geschehen fokussieren kann, hat er in den letzten drei Jahren eindrucksvoll bewiesen. Neben dem Platz herrscht Chaos, auf dem Rasen hat die Elf Erfolg.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe es vorhin schon ausgeschlossen: Ein 5:0 wird es nicht mehr geben. Das war einmalig.» Mario Frick, als er auf das letzte Heimspiel gegen YB angesprochen wird. Damals lief alles, aber auch wirklich alles für den FCL. Mit einem Kantersieg rechnet der FCL-Coach nicht, gleichwohl wünscht er sich drei Punkte: «Wir sind heiss drauf.»

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Ciganiks; Owusu, Abe; Von Moos, Di Giusto, Spadanuda; Grbic.

Wer fehlt?

Löfgren, Villiger, Zimmermann (alle verletzt).

Neben dem Platz

Mit Oscar Kabwit haben die Luzerner einen Flügelstürmer aus dem Kongo verpflichtet. Und er wurde laut Frick von der Mannschaft bereits eingeführt: «Die Jungs waren auf dem Boot mit ihm.» Kabwit sei ein interessanter Spieler, sehr explosiv und beidfüssig, so Frick. Ein Einsatz gegen YB aber kommt wohl noch etwas zu früh.

Hast du gewusst, dass ...

… FCL-Coach Mario Frick gegen YB einen miserablen Punkteschnitt hat? In 17 Spielen gabs 9 Mal aufs Dach, bloss ein Sieg steht zu Buche. Macht einen Schnitt von 0,59 Punkten pro Match. Gegen keinen anderen Klub sieht Frick schlechter aus. Hoffnung macht dieses 5:0 vom April.

Aufgepasst auf

…. Adrian Bajrami. Der Innenverteidiger gab in der Länderspielpause bekannt, dass er künftig für die Schweiz spielen wolle und nicht für Albanien. Insgesamt absolvierte der ehemalige Benfica-Junior drei Freundschaftsspiele für die albanische A-Nati, seit November 2022 aber wurde er nicht mehr auf den Rasen geschickt.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Di Giusto 4,6 Ferreira 4,5 Owusu 4,2

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

6 Spieltag

Sa., Thun – Basel, 18 Uhr

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Sion, 14 Uhr

So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Luzern – YB, 16.30 Uhr