1/6 Luzern sieht wie der sichere Sieger aus, als in der 89. Minute der zweite Servette-Ausgleich fällt. Foto: keystone-sda.ch

Pascal Loretz gelingen am Ende des Spiels zwei aussergewöhnliche Paraden und sichert dem FCL so einen Punkt. Eine starke Leistung zeigen auch Adrian Bajrami in der Innenverteidigung und Matteo Di Giusto (ein Tor und eine Vorlage) im Angriff. Adrian Grbic hingegen bleibt blass, während Julian von Moos sein eher glanzloses Spiel mit der Vorlage zum 2:2 rettet.

Hinweis: Adrian Grbic bis 68., Kevin Spadanuda bis 68., Matteo Di Giusto bis 86., Tyron Owusu bis 86. Minute.

Lucas Ferreira ab 68., Sinan Karweina ab 68., Severin Ottiger ab 86., Levin Winkler ab 86. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Notentext Gegner

Hinweis: Giotto Morandi bis 46., Ablie Jallow bis 46., Keyan Varela bis 46., Gaël Ondoua bis 78., Lilian Njoh bis 78. Minute.

Alexis Antunes ab 46., Samuel Mraz ab 46., Miroslav Stevanovic ab 46. Minute. Lamine Fomba ab 78., Bradley Mazikou ab 78. Minute (beide zu kurz für eine Berwertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.