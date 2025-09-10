DE
FR
Abonnieren
Lausannes Abwehr-Bock ebnet Vogt den Weg zum Espen-Siegtor
4:02
Highlights im Video:Lausannes Abwehr-Bock ebnet Vogt den Weg zum Espen-Siegtor

«Beispiellose Entscheidung»
Lausanne tobt wegen Diakité-Sperre

Lausanne ist empört über die verschärfte Sperre für Stürmer Gaoussou Diakité. Nach Einspruch gegen die ursprüngliche Drei-Spiele-Sperre erhöht die Disziplinarkommission der SFL diese auf vier Partien. Der Verein kritisiert die Entscheidung scharf.
Publiziert: vor 32 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Désirée Grundbacher zeigt Gaoussou Diakité die Rote Karte.
Foto: PETER SCHNEIDER
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Am vergangenen Sonntag waren wohl einige Fans von Lausanne und St. Gallen gedanklich schon bei der Pausenverpflegung, als sich Gaoussou Diakité beim Stand von 0:0 zu einer Tätlichkeit gegen Tom Gaal hinreissen liess. Die Folge: Platzverweis gegen den Angreifer. Die Waadtländer verloren die Partie am Schluss mit 1:2. Am Montag folgte das Urteil – Diakité wird für drei Partien gesperrt.

Lausanne legt Einspruch ein – und verliert gleich in doppelter Hinsicht. Nicht nur wird die Strafe nicht reduziert, sondern gar auf vier Partien erhöht. «Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung. Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen», lautet die Begründung des als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL.

Lausanne empört

Diesen Entscheid können die Lausanner nicht verstehen. Am Mittwochnachmittag tun die Waadtländer in einer Medienmitteilung ihren Unmut kund. «Der FC Lausanne-Sport nimmt die Entscheidung des Disziplinargerichts der Swiss Football League (SFL) zur Kenntnis, die gegen seinen Stürmer Gaoussou Diakité verhängte Strafe zu verschärfen. Er bedauert dies zutiefst und ist insbesondere empört über die Begründung dieser beispiellosen Entscheidung», so die Waadtländer.

Die Lausanner bestreiten auch, die Interpretation des Einzelrichters, dass Diakité bereits vor dem Vorfall negativ aufgefallen sei. Vielmehr sei es Gaal gewesen, der das ganze Spiel über durch Provokationen gegen den Malier aufgefallen sei.

Diakité wurde intern bestraft

Auch der Schiedsrichterin der Partie, Désirée Grundbacher, bekommt die Wut der Lausanner zu spüren: «Schliesslich hat der Verlauf eines spannungsgeladenen Spiels, das von gegenseitigen Provokationen und zahlreichen Zwischenfällen geprägt war, ein konfliktreiches Klima deutlich gemacht. Die Leitung des Spiels durch die Schiedsrichterin hat es nicht geschafft, diese Spannungen zu entschärfen, und hat zur Eskalation bestimmter Situationen beigetragen. Dieser Kontext, der das gesamte Spiel geprägt hat, hätte bei der Bewertung der Ereignisse berücksichtigt werden müssen.»

Zum Ende zeigen sich die Lausanner aber trotzdem noch reumütig: «Der FC Lausanne-Sport möchte jedoch daran erinnern, dass er die Handlung seines Spielers, die mit den sportlichen und ethischen Werten des Vereins unvereinbar ist, aufs Schärfste verurteilt. Der Stürmer (der ebenfalls vom Verein für seine Handlung bestraft wurde) hat seine ursprüngliche Strafe akzeptiert und das Spielfeld zum Zeitpunkt seines Ausschlusses ohne Widerspruch verlassen.»

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League