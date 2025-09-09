DE
Lausannes Abwehr-Bock ebnet Vogt den Weg zum Espen-Siegtor
4:02
Highlights im Video:Lausannes Abwehr-Bock ebnet Vogt den Weg zum Espen-Siegtor

Lausanne legte Einsprache ein
Jetzt muss Rotsünder Diakité noch länger zuschauen

Der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL erhöht die Sperre von Lausannes Gaoussou Diakité von drei auf vier Partien.
Publiziert: vor 42 Minuten
Die Rote Karte in Désirée Grundbachers Hand verrät es – Lausannes Gaoussou Diakité (2.v.l.) ist vom Platz geflogen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Ein klarer Fall von: Im Nachhinein ist man immer schlauer. 

Lausanne-Sport legte Anfang September gegen die drei Spielsperren von Gaoussou Diakité (Tätlichkeit im Match gegen St. Gallen) Einsprache ein – und nun muss der 19-jährige Angreifer aus Mali sogar vier Partien pausieren. 

Dieses neue Urteil fällt der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL. «Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung. Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen», lautet dessen Begründung. 

Diakité verpasste bei Lausannes 1:2-Niederlage zu Hause gegen St. Gallen Tom Gaal einen Schlag auf den Hinterkopf und wurde deswegen von Schiedsrichterin Désirée Grundbacher in der 44. Minute des Feldes verwiesen. 

Gegen GC (14.9.), Lugano (17.9.), Sion (28.9.) und im Cup gegen Concordia Basel (21.9.) steht Diakité Cheftrainer Peter Zeidler somit nicht zur Verfügung. 

