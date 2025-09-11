DE
Für Duell gegen Meister Basel
Aufsteiger Thun meldet ausverkauftes Haus

Wer jetzt noch ein Ticket für Thun gegen Basel will, ist zu spät dran. Die Berner Oberländer melden, dass das Stadion ausverkauft ist.
Publiziert: vor 5 Minuten
Gegen Basel wirds in Thun keine freien Sitzplätze geben wie hier gegen GC.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Aufsteiger gegen Meister, Leader gegen Drittplatzierter – am Samstagabend (18 Uhr) steigt in der Stockhorn Arena der Kracher der sechsten Runde, wenn Thun den FC Basel empfängt. Die Berner Oberländer führen die Tabelle mit 13 Punkten aus fünf Partien an, liegen vier Zähler vor dem FCB.

Den ersten Erfolg haben sie schon vor Anpfiff zu vermelden. Denn das Duell steigt vor ausverkauftem Haus. Bereits jetzt seien alle Tickets weg, «die Stockhorn Arena ist restlos ausverkauft», teilen die Thuner am Donnerstagmittag mit. Im Stadion werden damit 10'014 Fans mitfiebern.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
