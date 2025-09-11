Wer jetzt noch ein Ticket für Thun gegen Basel will, ist zu spät dran. Die Berner Oberländer melden, dass das Stadion ausverkauft ist.

Gegen Basel wirds in Thun keine freien Sitzplätze geben wie hier gegen GC. Foto: keystone-sda.ch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Aufsteiger gegen Meister, Leader gegen Drittplatzierter – am Samstagabend (18 Uhr) steigt in der Stockhorn Arena der Kracher der sechsten Runde, wenn Thun den FC Basel empfängt. Die Berner Oberländer führen die Tabelle mit 13 Punkten aus fünf Partien an, liegen vier Zähler vor dem FCB.

Den ersten Erfolg haben sie schon vor Anpfiff zu vermelden. Denn das Duell steigt vor ausverkauftem Haus. Bereits jetzt seien alle Tickets weg, «die Stockhorn Arena ist restlos ausverkauft», teilen die Thuner am Donnerstagmittag mit. Im Stadion werden damit 10'014 Fans mitfiebern.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.