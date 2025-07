Neue Welt für Fans Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Tauche ein in die neue Fussball-Welt! Blick bringt dich näher an dein Super-League-Team als je zuvor – dank des neuen Features «Follow my Team». Die Funktion gibt dir die Möglichkeit, deinem Team zu folgen, du verpasst garantiert nichts mehr.

Publiziert: vor 11 Minuten | Aktualisiert: vor 8 Minuten