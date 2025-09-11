DE
FR
Abonnieren

Nach langer Klub-Suche
Ex-FCZler Ballet vor Wechsel in die Türkei

Auf Leihe spielte Samuel Ballet letzte Saison beim FC Zürich. Eine Zukunft hatte er beim Klub nicht. Dafür scheint er nun einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Hat wohl einen neuen Klub gefunden: Samuel Ballet.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

  • Samuel Ballet wechselt wohl zu Antalyaspor in die Türkei
  • Der Transfer soll die Offensive des türkischen Klubs stärken
  • Antalyaspor erzielte in vier Spielen nur 3 Tore
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Für Samuel Ballet (24) war es ein besonders langer Sommer. Nach seiner Leihsaison beim FCZ, in der er vor allem gegen Ende auftrumpfte, war der Flügelstürmer zunächst zu Como zurückgekehrt. Dort zeichnete sich dann aber schnell ab, dass er seine Karriere woanders fortsetzen wird. Allerdings kam es mit den interessierten Klubs aus unter anderem England und Schottland zu keiner Einigung. Jetzt bahnt sich aber eine Lösung an.

Gemäss Blick-Infos steht Ballet vor einem fixen Wechsel zu Antalyaspor in die Türkei, wo das Transferfenster bis Freitag geöffnet ist. In den nächsten Stunden sollen die letzten Formalitäten geklärt werden, ehe er einen Zweijahresvertrag unterschreibt.

Beim türkischen Traditionsklub soll er die zuletzt harmlose Offensive mit seiner Wucht und seinen Dribblings wiederbeleben. Antalyaspor hat nach vier Liga-Spielen 6 Punkte auf dem Konto (2 Siege und 2 Niederlagen). Dabei aber erst 3 Tore erzielt. Nach Como wird Antalyaspor damit die zweite Auslandstation für Ballet.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich