Ex-FCZler Ballet vor Wechsel in die Türkei

Auf Leihe spielte Samuel Ballet letzte Saison beim FC Zürich. Eine Zukunft hatte er beim Klub nicht. Dafür scheint er nun einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.

Hat wohl einen neuen Klub gefunden: Samuel Ballet. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Samuel Ballet wechselt wohl zu Antalyaspor in die Türkei

Der Transfer soll die Offensive des türkischen Klubs stärken

Antalyaspor erzielte in vier Spielen nur 3 Tore

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Für Samuel Ballet (24) war es ein besonders langer Sommer. Nach seiner Leihsaison beim FCZ, in der er vor allem gegen Ende auftrumpfte, war der Flügelstürmer zunächst zu Como zurückgekehrt. Dort zeichnete sich dann aber schnell ab, dass er seine Karriere woanders fortsetzen wird. Allerdings kam es mit den interessierten Klubs aus unter anderem England und Schottland zu keiner Einigung. Jetzt bahnt sich aber eine Lösung an.

Gemäss Blick-Infos steht Ballet vor einem fixen Wechsel zu Antalyaspor in die Türkei, wo das Transferfenster bis Freitag geöffnet ist. In den nächsten Stunden sollen die letzten Formalitäten geklärt werden, ehe er einen Zweijahresvertrag unterschreibt.

Beim türkischen Traditionsklub soll er die zuletzt harmlose Offensive mit seiner Wucht und seinen Dribblings wiederbeleben. Antalyaspor hat nach vier Liga-Spielen 6 Punkte auf dem Konto (2 Siege und 2 Niederlagen). Dabei aber erst 3 Tore erzielt. Nach Como wird Antalyaspor damit die zweite Auslandstation für Ballet.

