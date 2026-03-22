DE
FR
Abonnieren

Croci-Torti lobt seine Entwicklung
Schweden-Teenie sorgt bei Lugano für frischen Wind

Nach schwierigen Monaten hat sich Elias Pihlström gefangen. Gegen YB dürfte er eine Chance kriegen. Das Lugano-Inside.
Publiziert: 09:54 Uhr
Kommentieren
1/2
Elias Pihlström (Mitte) macht bei Lugano auf sich aufmerksam.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Elias Pihlström glänzt bei Lugano gegen St. Gallen trotz Unterzahl
  • Lugano gewann nur 2 der letzten 9 Super-League-Spiele
  • Renato Steffen erzielte 2026 bereits vier Tore für Lugano
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die News der Woche

Bislang konnte Elias Pihlström (19) bei Lugano noch wenig Akzente setzen. Umso bemerkenswerter war sein jüngster Kurzeinsatz gegen St. Gallen: In den Schlussminuten gehörte er zu den prägenden Figuren, als Lugano trotz Unterzahl noch zu einem Punkt kam. «Elias entwickelt sich gut und sticht sowohl im Training als auch bei der U21 heraus. Er hat sich inzwischen eingelebt – und das sieht man jetzt», sagt Trainer Mattia Croci-Torti (43). Gut möglich, dass der Schwede auch in Bern wieder zum Einsatz kommt. Der Trainer deutet es an: «Wir brauchen Spieler, die im Eins-gegen-eins stark sind, wie das tägliche Brot. Jetzt liegt es an mir, diese Leichtigkeit und Euphorie bestmöglich zu nutzen.» Angesichts der Sperre von Dos Santos dürfte Croci-Torti für das Spiel gegen die Young Boys am Sonntag erneut Anpassungen am System vornehmen.

Die grosse Frage

Wo trainiert Lugano in der nächsten Saison? Aktuell ziehen sich die Bianconeri im Cornaredo um und fahren anschliessend mit zwei Minibussen rund zehn Minuten nach Cadro. Dort trainieren sie auf der Anlage des lokalen Klubs CO Boglia Cadro. Der Vertrag mit dem Klub endet allerdings im Sommer. Man prüfe derzeit mehrere Optionen – inklusive jener in Cadro – unter technischen, logistischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, heisst es von Lugano. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen, die nächsten Schritte sollen jedoch in den kommenden Wochen für Klarheit sorgen.

Die Liga aktuell
Bald-Meister Thun muss 4-Millionen-Loch stopfen
Neue Details zum Finanzwirbel
Bald-Meister Thun muss 4-Millionen-Loch stopfen
Lugano hat weiterhin ein Infrastruktur-Problem
Trotz Umzug in die AIL Arena
Lugano hat weiterhin ein Infrastruktur-Problem
«Ich hoffe, dass Yann Sommer bald anruft»
FCB-Boss Degen redet Klartext
«Ich hoffe, dass Yann Sommer bald anruft»
Das ist aus den Schweizer U17-Helden geworden
120 Tage nach dem WM-Aus
Das ist aus den Schweizer U17-Helden geworden
Es bahnt sich ein erbitterter Kampf um Europa an
YB plötzlich wieder mittendrin
Es bahnt sich ein erbitterter Kampf um Europa an
«Wir sind näher am Abstieg als am Cupsieg»
Interview
GC-Stürmer Michael Frey
«Hatte etwas Angst, in die Schweiz zu kommen»

Gesagt ist gesagt

«Was das Passspiel betrifft, gehört Lugano zu den besten der Super League», schwärmt YB-Coach Gerardo Seoane in einem Interview mit dem «Corriere del Ticino». Deshalb findet er es völlig legitim, dass die Ambitionen in den letzten Jahren stark gestiegen sind. «Ob es dabei schon um den Titel geht oder nicht, steht mir allerdings nicht zu beurteilen», stellt Seoane fest.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Pihlström; Steffen, Koutsias.

Wer fehlt?

Dos Santos (gesperrt), Alioski, Behrens, Cassano (alle verletzt), Marques (fraglich).

Neben dem Platz

Zuletzt musste Ezgjan Alioski (34) unten durch. Auch aufgrund von Verletzungen kam er nur unregelmässig zu Einsätzen. Nordmazedonien scheint das egal zu sein. Der Verband bietet den linken Schienenspieler für das wichtige WM-Playoff-Spiel gegen Dänemark wieder auf. Im letzten Herbst fehlte er noch aufgrund eines Wadenbeinbruchs. Ob er tatsächlich zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten.

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano nur zwei seiner vergangenen neun Super-League-Spiele gewonnen (5 Remis, 2 Niederlagen) hat? Das nach einer beeindruckenden Serie. Zuvor gelangen den Tessinern 11 Siege aus 15 Partien (samt 2 Remis und 2 Niederlagen).

Aufgepasst auf

Renato Steffen. Das Kalenderjahr 2025 verlief für den Lugano-Captain noch durchzogen – lediglich zwei Treffer schlugen zu Buche. Im laufenden Jahr präsentiert er sich deutlich treffsicherer: Nach weniger als 3 Monaten hat er bereits 4 Tore erzielt. Knüpft er gegen seinen Ex-Klub YB daran an?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:
1. Delcroix 4,4
2. Grgic 4,4
3. Von Ballmoos 4,2

Hier gehts zu allen Lugano-Noten 

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Bei YB war diese Woche mächtig was los, vor allem auch neben dem Platz. Es geht um den Rekord-Auflauf bei der Vereins-GV und ein neues Shirt in Leuchtschrift. Hier gehts zum YB-Inside.

31

Runde

Sa., FCZ – Thun 2:1
Sa., Servette – GC 5:0
Sa., Sion – St. Gallen 1:1
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lugano
        FC Lugano