Nach schwierigen Monaten hat sich Elias Pihlström gefangen. Gegen YB dürfte er eine Chance kriegen. Das Lugano-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elias Pihlström glänzt bei Lugano gegen St. Gallen trotz Unterzahl

Lugano gewann nur 2 der letzten 9 Super-League-Spiele

Renato Steffen erzielte 2026 bereits vier Tore für Lugano War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Bislang konnte Elias Pihlström (19) bei Lugano noch wenig Akzente setzen. Umso bemerkenswerter war sein jüngster Kurzeinsatz gegen St. Gallen: In den Schlussminuten gehörte er zu den prägenden Figuren, als Lugano trotz Unterzahl noch zu einem Punkt kam. «Elias entwickelt sich gut und sticht sowohl im Training als auch bei der U21 heraus. Er hat sich inzwischen eingelebt – und das sieht man jetzt», sagt Trainer Mattia Croci-Torti (43). Gut möglich, dass der Schwede auch in Bern wieder zum Einsatz kommt. Der Trainer deutet es an: «Wir brauchen Spieler, die im Eins-gegen-eins stark sind, wie das tägliche Brot. Jetzt liegt es an mir, diese Leichtigkeit und Euphorie bestmöglich zu nutzen.» Angesichts der Sperre von Dos Santos dürfte Croci-Torti für das Spiel gegen die Young Boys am Sonntag erneut Anpassungen am System vornehmen.

Die grosse Frage

Wo trainiert Lugano in der nächsten Saison? Aktuell ziehen sich die Bianconeri im Cornaredo um und fahren anschliessend mit zwei Minibussen rund zehn Minuten nach Cadro. Dort trainieren sie auf der Anlage des lokalen Klubs CO Boglia Cadro. Der Vertrag mit dem Klub endet allerdings im Sommer. Man prüfe derzeit mehrere Optionen – inklusive jener in Cadro – unter technischen, logistischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, heisst es von Lugano. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen, die nächsten Schritte sollen jedoch in den kommenden Wochen für Klarheit sorgen.

Gesagt ist gesagt

«Was das Passspiel betrifft, gehört Lugano zu den besten der Super League», schwärmt YB-Coach Gerardo Seoane in einem Interview mit dem «Corriere del Ticino». Deshalb findet er es völlig legitim, dass die Ambitionen in den letzten Jahren stark gestiegen sind. «Ob es dabei schon um den Titel geht oder nicht, steht mir allerdings nicht zu beurteilen», stellt Seoane fest.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Pihlström; Steffen, Koutsias.

Wer fehlt?

Dos Santos (gesperrt), Alioski, Behrens, Cassano (alle verletzt), Marques (fraglich).

Neben dem Platz

Zuletzt musste Ezgjan Alioski (34) unten durch. Auch aufgrund von Verletzungen kam er nur unregelmässig zu Einsätzen. Nordmazedonien scheint das egal zu sein. Der Verband bietet den linken Schienenspieler für das wichtige WM-Playoff-Spiel gegen Dänemark wieder auf. Im letzten Herbst fehlte er noch aufgrund eines Wadenbeinbruchs. Ob er tatsächlich zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten.

Hast du gewusst, dass ...

... Lugano nur zwei seiner vergangenen neun Super-League-Spiele gewonnen (5 Remis, 2 Niederlagen) hat? Das nach einer beeindruckenden Serie. Zuvor gelangen den Tessinern 11 Siege aus 15 Partien (samt 2 Remis und 2 Niederlagen).

Aufgepasst auf

Renato Steffen. Das Kalenderjahr 2025 verlief für den Lugano-Captain noch durchzogen – lediglich zwei Treffer schlugen zu Buche. Im laufenden Jahr präsentiert er sich deutlich treffsicherer: Nach weniger als 3 Monaten hat er bereits 4 Tore erzielt. Knüpft er gegen seinen Ex-Klub YB daran an?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

1. Delcroix 4,4

2. Grgic 4,4

3. Von Ballmoos 4,2

Hier gehts zu allen Lugano-Noten

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Bei YB war diese Woche mächtig was los, vor allem auch neben dem Platz. Es geht um den Rekord-Auflauf bei der Vereins-GV und ein neues Shirt in Leuchtschrift. Hier gehts zum YB-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun 2:1

Sa., Servette – GC 5:0

Sa., Sion – St. Gallen 1:1

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr