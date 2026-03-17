Andri Bäggli Redaktion Sport

Lugano wusste zu Beginn, dass die St. Galler wie die Feuerwehr kommen werden, und waren trotzdem überfordert. Die Tessiner können sich bei Goalie David von Ballmoos bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 steht. Stürmer Georgios Koutsias zeigt auch an diesem Abend, dass er in einem Formtief steckt, ist gar nicht ins Spiel eingebunden und wird immer wieder von seinem Trainer zum Pressing animiert.

Die einzigen offensiven Akzente kann Daniel Dos Santos setzten, aber insgesamt ist es zu wenig. Doch dieser Dos Santos ist es auch, der nach über einer Stunde die zweite Gelbe Karte sieht und vom Platz verwiesen wird. Trotz der Unterzahl beginnt dann Luganos stärkste Phase. Die Joker bringen neuen Schwung in die Partie und der sonst eher blass gebliebene Steffen schiesst die Bianconeri mit seinem Freistoss aus grosser Distanz zum Punkt.

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Hinweis: Yanis Cimignani bis 68., Georgios Koutsias bis 68., Antonios Papadopoulos bis 82., Anto Grgic bis 90. – Hicham Mahou ab 68., Elias Pihlström ab 68., Mattia Bottani ab 82., Damian Kelvin ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Die Espen sind wie so oft in der Startphase drückend überlegen. Allen voran: Christian Witzig. Der Offensivspieler lanciert Angriff um Angriff und belohnt sich mit seinem dritten Tor Saisontor. Lukas Görtler und Lukas Daschner halten den Druck aus der zweiten Reihe hoch und Hugo Vandermersch schaltet sich auf dem rechten Flügel immer wieder gut in die Offensive mit ein. Doch die St. Galler können das hohe Tempo nicht ewig halten.

Nach dem Seitenwechsel braucht es Jozo Stanic, der in der in der Verteidigung alles rein wirft, um die Null zu halten. Der Innenverteidiger grätscht auf jeden Ball und gewinnt viele Zweikämpfe. Am Ende fällt der Ball dann aber trotzdem noch rein. Zigi, der während der ganzen Partie nichts zu halten hat, muss lange auf einen Ablenker spekulieren und kommt so nicht mehr rechtzeitig an die Kugel.

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Hinweis: Lukas Görtler bis 77., Aliou Baldé bis 77., Diego Besio bis 90. – Mihailo Stevanovic ab 77., Temoko Ouattara ab 77., Malamine Efekele ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

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