YB will gegen Lugano den vierten Sieg im fünften Spiel einfahren. Und das mit einem Spezialdress zum 30-Jahr-Jubiläum der eigenen Anti-Rassismus-Kampagne. Ein fluoreszierendes Shirt, das im Dunkeln leuchtet. Schade ist das Spiel um 16.30 Uhr...

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB kämpft am Sonntag in Bern gegen Lugano um Platz drei

Spezialtrikot «Gemeinsam gegen Rassismus» wird erstmals von YB-Frauen getragen

Alvyn Sanches, dem in Lausanne ein Doppelpack gelang, will auch Lugano rocken. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Es ist eine positive Woche für YB. Die wichtigste News: Nachdem Lugano in St. Gallen nicht gewonnen hat, wissen die Berner: Platz drei ist wieder aus eigener Kraft erreichbar. Wer hätte das im Februar gedacht, als es bei ihnen eigentlich nur rumpelte und «Rückschlag» zum Unwort in der Bundeshauptstadt wurde. Doch nach drei Siegen aus vier Spielen im März müssen bei den YB-Cracks die Frühlingsblumen und -gefühle nur so spriessen. Aber …

Die grosse Frage

…diese könnten so schnell verfliegen wie die Frühlingstemperaturen, wenn die Sonne untergeht. Sollte nämlich der nächste Rückschlag in Form einer Niederlage gegen die Tessiner folgen, wäre das mit Platz drei wieder enorm kompliziert. Denn dann betrüge der Rückstand auf die Tessiner (und den FCB, sollte der in Winterthur gewinnen) acht Punkte. Das wäre dann in Anbetracht von nur sieben ausstehenden Runden ein Brett! Im Fall eines Sieges hingegen läge YB nur noch zwei Pünktchen hinter dem Team von Mattia Croci-Torti. Also lautet die grosse Frage: Schliessen die Berner fast zu Lugano auf?

Gesagt ist gesagt

Nati-Rückkehrer Alvyn Sanches ...

...zum Spiel gegen Lugano: «Es bleiben nicht mehr viele Spiele bis Saisonende. Also ist jedes einzelne enorm wichtig.»

...zum Druck, den man ihm nie anmerkt: «Ich war schon von klein auf einer, der ziemlich chill ist. Deshalb kann ich problemlos mit Druck umgehen.»

...über seine 14 Balleroberungen im Spiel in Lausanne: «Fussball ist ein Sport, der sich mit und ohne Ball spielt. Ergo versuche ich auch ohne Ball, das Maximum herauszuholen.»

...über die Einschätzung von Captain Loris Benito, dass Sanches ein ruhiger Zeitgenosse sei und dennoch eine Frohnatur, die auch mal in der Kabine tanze, wenn Musik laufe: «Es stimmt, dass ich ein ruhiger Typ bin, der meistens an seinem Platz verbleibt. Aber ich reisse dann und wann auch mal mit den Jungs einen Witz.»

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic; Males, Sanches, Virginius; Essende.

Wer fehlt?

Joël Monteiro ist gelbgesperrt, Facinet Conte, Jaouen Hadjem und Ryan Andrews sind verletzt und Christian Fassnacht ist fraglich.

Neben dem Platz

Auch neben dem Platz war bei YB mächtig was los diese Woche. So erschienen 407 Stimmberechtigte zur GV des Vereins BSC Young Boys im Wankdorf – Rekord! Gemäss dem YB-Chronisten trug Vereinspräsident Albert Staudenmann den Jahresbericht «interessant und humorvoll» vor. Derweil dieser in seiner Hauptfunktion als CCO der AG bei der Durchsicht der Journalistentexte eher als gestreng gilt ...

Dann wurde am Freitagabend das Spezialshirt für das Spiel gegen Lugano enthüllt, an welches zudem die Spieler der 86er-Meistermannschaft eingeladen wurden. Mit viel Pomp auf Social war auf diesen Moment hin geworben worden. Das Shirt zum 30-Jahr-Jubiläum «Gemeinsam gegen Rassismus» lehnt sich stark ans Dress von 1996 an und ist sponsorenfrei. Einzig der Schriftzug «Gemeinsam gegen Rassismus» steht auf der Brust. Dieser, das YB- und das Nike-Logo sind fluoreszierend umrandet und leuchten im Dunkeln. Motto: Licht ins Dunkel bringen. Weil es das Trikot nur in einer hochwertigen Spezialbox zu kaufen gibt, wird es nicht am Match verkauft werden. Als Erste tragen es die YB-Frauen am Samstag gegen Basel. Die original getragenen Shirts werden versteigert. Die Geschichte von «Gemeinsam gegen Rassismus» kann in einem Dok-Film auf YouTube nachgeschaut werden.

Hast du gewusst, dass...

…YB in den letzten drei Saisons nur eine Siegquote von 40 Prozent gegen Lugano hatte: vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Aber: Zuhause sieht das anders aus. YB hat 13 der letzten 17 Heimspiele gegen Lugano gewonnen.

Aufgepasst auf

Alvyn Sanches. Wenn der so aufspielt wie gegen Lausanne, wird er auch die Nati in den Spielen gegen Deutschland und Norwegen rocken.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Sanches 4,2 Keller 4,1 Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

…ist Routinier Fedayi San. VAR ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Lugano macht sich aktuell nicht nur Gedanken zum guten Abschluss der aktuellen Saison. Der Einzug ins nigelnagelneue Stadion ist ebenso ein Thema wie die Frage, wo nur Lugano in der nächsten Saison trainiert? Hier gehts zu allem Wissenswerten rund um Lugano.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr

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