Ende März bestreitet die Nati zwei Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Mit dabei sind einige Rückkehrer, Noah Okafor gehört trotz Aussprache zu den Abwesenden. So erklärt Nati-Coach Murat Yakin sein Aufgebot.

Gleich zu beginn der Pressekonferenz mit Trainer Murat Yakin präsentiert die Nati ihr Aufgebot für die zwei Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Noah Okafor kommt dabei einmal mehr nicht zum Einsatz. Yakin bestätigt aber, dass ein klärendes Gespräch mit dem Leeds-Stürmer stattgefunden habe. «Er war zur Zeit meiner Nomination verletzt», erklärt der Nati-Trainer und zeigt sich positiv darüber, dass Okafor bald wieder zu Einsätzen kommt. Dabei bestätigt Yakin, dass er weiterhin im aktiven Austausch mit dem Spieler bleiben werde. Angesprochen auf Okafors Aussagen zeigt sich der Trainer gelassen und betont dabei, dass für ihn die Leistung auf dem Platz im Vordergrund steht. Auch Alvyn Sanches, der sich mit der Nati in einem Spiel gegen Nordirland das Kreuzband gerissen hat, fehlt im Aufgebot. Doch Yakin hat den YB-Spieler auf seinem Radar.

Dafür kommt ein andere Berner ins Aufgebot. Joël Monteiro könnte gegen Deutschland und Norwegen zum Einsatz kommen. Der Trainer gibt auch bekannt, dass der YB-Spieler versuchsweise Embolos Platz einnehmen könnte. Neben Monteiro kehren auch Filip Ugrinic und Eray Cömert ins Aufgebot zurück. Yakin bietet zudem Ardon Jashari, Remo Freuler und Denis Zakaria zum ersten Mal seit ihren Verletzungen auf.

Der Trainer verzichtet zumindest in den nächsten zwei Partien der Nati auf Experimente und nominiert keine neuen Spieler. Yakin betont aber in der PK, dass er die Möglichkeit schätzt während den Aufeinandertreffen viele Wechsel vornehmen zu können um so neue Erkenntnisse zu sammeln. Angesprochen auf die Unruhen in Mexiko und den Irankrieg der USA zeugt sich der Nati-Trainer betrübt, betont aber, dass er und seine Mannschaft sich lediglich auf ihre Aufgaben fokussieren können.

Das Nati-Aufgebot gegen Deutschland und Norwegen Goalies: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo Verteidiger: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Joël Monteiro, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Djibril Sow, Filip Ugrinic, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria Goalies: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo Verteidiger: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Joël Monteiro, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Djibril Sow, Filip Ugrinic, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria Mehr

PK-Beendet Murat Yakin verabschiedet sich von den Abwesenden. Alvin Sanches «Es ist schön, dass er wieder fit ist». Yakin hofft, dass sich Sanches mit seinem Spielwitz wieder für die Nati empfehlen kann. Embolo, Ndoye Obwohl beide Spieler ihre Stammplätze mittlerweile verloren haben vertraut Yakin seinen Schützlingen weiterhin. «Bei Breel und Dan mache ich mir keine Sorgen, sie kommen immernoch zu wichtigen Einsätzen». Nebengeräusche «Das müssen wir immer etwas trennen. Klar sind wir alle betrübt darüber was passiert, wir können uns aber nur auf unsere Aufgabe fokussieren. Ich hoffe, dass alle Massnahmen getroffen werden, dass wir sicher einreisen können und die Spiele sowie Trainings bestritten werden», Antwortet Yakin auf die Frage über die Unruhen in Mexiko und USAs Rolle im Krieg. Testspiele Auf die Frage welche Funktion die Testspiele einnehmen werden Antwort Yakin: «Es geht um Erkenntnisse über neue Spieler zu erhalten». Spielertreffen «Ich habe sehr viele Reisen gemacht». Der Nati-Trainer spricht über den Prozess wie er mit seinen Spieler in Kontakt bleibt. Kadergrösse Yakin sagt: «An der EM hatte wir etwas mehr Zeit. Vor USA haben wir nur einer Woche». Das Kader werde vor der WM im Vergleich zur EM deutlich kleiner sein. Renato Steffen «Renato kann sich nicht darüber beschweren, dass wir uns nicht regelmässig hören», betont Yakin und führt «Er ist ein guter Spieler und ein guter Typ. Mit Renato haben wir jederzeit die Möglichkeit auf ihn zurückzugreifen». Nicolas Bosshardt Angesprochen auf den jungen Verteidiger sagt Yakin: «Es ist wichtig, dass er unser Interesse spürt. Ob es für den Sommer reicht, werden wir dann sehen». Am Schluss liege es gemäss Yakin beim Spieler ob sich der schweiz-brasilianische Doppelbürger für die Schweiz entscheidet. Zakaria in der Dreierkette «Ich traue Denis vieles zu. Ich habe mit ihm etwas spezielles vor. Wir werden sehen wie das kommt und wie der Spieler darauf reagiert», sagt Yakin über seinen Verteidiger. Weitere Einträge laden

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