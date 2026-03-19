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«Man sieht seine Spielfreude auf dem Platz»
1:00
Yakin über Rückkehrer Sanches:«Man sieht seine Spielfreude auf dem Platz»

Erstes Aufgebot im WM-Jahr
Yakin holt zwei YB-Stars zurück – darum fehlt Okafor noch immer

Ende März bestreitet die Nati zwei Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Mit dabei sind einige Rückkehrer, Noah Okafor gehört trotz Aussprache zu den Abwesenden. So erklärt Nati-Coach Murat Yakin sein Aufgebot.
Publiziert: 10:14 Uhr
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Geht gut gelaunt ins WM-Jahr: Murat Yakin.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Gleich zu beginn der Pressekonferenz mit Trainer Murat Yakin präsentiert die Nati ihr Aufgebot für die zwei Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Noah Okafor kommt dabei einmal mehr nicht zum Einsatz. Yakin bestätigt aber, dass ein klärendes Gespräch mit dem Leeds-Stürmer stattgefunden habe. «Er war zur Zeit meiner Nomination verletzt», erklärt der Nati-Trainer und zeigt sich positiv darüber, dass Okafor bald wieder zu Einsätzen kommt. Dabei bestätigt Yakin, dass er weiterhin im aktiven Austausch mit dem Spieler bleiben werde. Angesprochen auf Okafors Aussagen zeigt sich der Trainer gelassen und betont dabei, dass für ihn die Leistung auf dem Platz im Vordergrund steht. Auch Alvyn Sanches, der sich mit der Nati in einem Spiel gegen Nordirland das Kreuzband gerissen hat, fehlt im Aufgebot. Doch Yakin hat den YB-Spieler auf seinem Radar.

Dafür kommt ein andere Berner ins Aufgebot. Joël Monteiro könnte gegen Deutschland und Norwegen zum Einsatz kommen. Der Trainer gibt auch bekannt, dass der YB-Spieler versuchsweise Embolos Platz einnehmen könnte. Neben Monteiro kehren auch Filip Ugrinic und Eray Cömert ins Aufgebot zurück. Yakin bietet zudem Ardon Jashari, Remo Freuler und Denis Zakaria zum ersten Mal seit ihren Verletzungen auf.

Der Trainer verzichtet zumindest in den nächsten zwei Partien der Nati auf Experimente und nominiert keine neuen Spieler. Yakin betont aber in der PK, dass er die Möglichkeit schätzt während den Aufeinandertreffen viele Wechsel vornehmen zu können um so neue Erkenntnisse zu sammeln. Angesprochen auf die Unruhen in Mexiko und den Irankrieg der USA zeugt sich der Nati-Trainer betrübt, betont aber, dass er und seine Mannschaft sich lediglich auf ihre Aufgaben fokussieren können. 

Das Nati-Aufgebot gegen Deutschland und Norwegen

Goalies: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo

Verteidiger: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Joël Monteiro, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Djibril Sow, Filip Ugrinic, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Goalies: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo

Verteidiger: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Joël Monteiro, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Djibril Sow, Filip Ugrinic, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

vor 31 Minuten

PK-Beendet

Murat Yakin verabschiedet sich von den Abwesenden.

vor 32 Minuten

Alvin Sanches

«Es ist schön, dass er wieder fit ist». Yakin hofft, dass sich Sanches mit seinem Spielwitz wieder für die Nati empfehlen kann. 

vor 35 Minuten

Embolo, Ndoye

Obwohl beide Spieler ihre Stammplätze mittlerweile verloren haben vertraut Yakin seinen Schützlingen weiterhin. «Bei Breel und Dan mache ich mir keine Sorgen, sie kommen immernoch zu wichtigen Einsätzen». 

vor 37 Minuten

Nebengeräusche

«Das müssen wir immer etwas trennen. Klar sind wir alle betrübt darüber was passiert, wir können uns aber nur auf unsere Aufgabe fokussieren. Ich hoffe, dass alle Massnahmen getroffen werden, dass wir sicher einreisen können und die Spiele sowie Trainings bestritten werden», Antwortet Yakin auf die Frage über die Unruhen in Mexiko und USAs Rolle im Krieg.

vor 39 Minuten

Testspiele

Auf die Frage welche Funktion die Testspiele einnehmen werden Antwort Yakin: «Es geht um Erkenntnisse über neue Spieler zu erhalten».

vor 41 Minuten

Spielertreffen

«Ich habe sehr viele Reisen gemacht». Der Nati-Trainer spricht über den Prozess wie er mit seinen Spieler in Kontakt bleibt.

vor 42 Minuten

Kadergrösse

Yakin sagt: «An der EM hatte wir etwas mehr Zeit. Vor USA haben wir nur einer Woche». Das Kader werde vor der WM im Vergleich zur EM deutlich kleiner sein.

vor 44 Minuten

Renato Steffen

«Renato kann sich nicht darüber beschweren, dass wir uns nicht regelmässig hören», betont Yakin und führt «Er ist ein guter Spieler und ein guter Typ. Mit Renato haben wir jederzeit die Möglichkeit auf ihn zurückzugreifen».

vor 45 Minuten

Nicolas Bosshardt

Angesprochen auf den jungen Verteidiger sagt Yakin: «Es ist wichtig, dass er unser Interesse spürt. Ob es für den Sommer reicht, werden wir dann sehen». Am Schluss liege es gemäss Yakin beim Spieler ob sich der schweiz-brasilianische Doppelbürger für die Schweiz entscheidet.

vor 47 Minuten

Zakaria in der Dreierkette

«Ich traue Denis vieles zu. Ich habe mit ihm etwas spezielles vor. Wir werden sehen wie das kommt und wie der Spieler darauf reagiert», sagt Yakin über seinen Verteidiger.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Deutschland
Deutschland
Schweiz
Schweiz
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