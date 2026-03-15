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YB-Noten gegen Lausanne
Trotz Sieg im Waadtland – ein Berner ist ungenügend

YB schlägt Lausanne auswärts mit 2:0. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: 17:39 Uhr
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YB feiert gegen Lausanne einen 2:0-Erfolg.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Zwei Tore. Die Rote Karte «herausgeholt». Viele Balleroberungen. Da wischen wir die paar Ballverluste flugs unter den Teppich und geben Alvyn Sanches eine glatte Sechs. Eine Fünf gibt es für die beiden starken alten Verteidigerkämpen Loris Benito und Sandro Lauper. Dazu für Marvin Keller, der auswärts erstmals seit dem 2. Oktober (!) wieder ohne Gegentor bleibt. Damals passierte das beim 2:0 gegen den FC Steaua Bukarest in Rumänien in der Europa League.

Ungenügend ist einzig Stossstürmer Samuel Essende, den man nicht sieht. Viel Arbeit verrichten ist ja schön und gut. Aber die Sturmspitze sollte man auch einmal stürmen sehen. Das liegt in der Natur der Sache. Der Rest kriegt eine solide Vier.

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Hinweis: Joël Monteiro bis 64., Alan Virginius bis 75., Samuel Essende bis 75., Yan Valery bis 87., Dominik Pech bis 87. – Darian Males ab 64., Chris Bedia ab 75., Ebrima Colley ab 75., Saidy Janko ab 87., Rayan Raveloson ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Die Waadtländer machen irgendwie ein ordentliches Spiel. Auch in Unterzahl kreieren sie die ein oder andere Chance. Und doch hat man unter dem Strich das Gefühl, dass YB an diesem Sonntag einigermassen unantastbar ist. So gibt es notentechnisch für die Gastgeber keinen Abschiffer. Aber auch keine herausragende Note. Sprich: keinen einzigen Fünfer.

Eine Drei kriegt hingegen Innenverteidiger Karim Sow, obwohl er in der ersten Halbzeit noch der beste Lausanner war, der auch den einzigen gefährlichen Abschluss für sich verbuchen konnte. Aber das Rotfoul gegen Alvyn Sanches hat er und nur er zu verantworten. Und es lenkt das Spiel endgültig in gelbschwarze Bahnen. Der zweite Dreier geht an Omar Janneh, auch weil die Ansprüche an den Atleti-Jungen mittlerweile sehr hoch sind. An diesem Tag aber heisst es: nicht erfüllt!

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Hinweis: Beyatt Lekoueiry bis 54., Seydou Traoré bis 54., Nicky Beloko bis 61., Omar Janneh bis 61., Gaoussou Diakité bis 80. – Sékou Fofana ab 54., Theo Bair ab 54., Florent Mollet ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Gabriel Sigua ab 61. (zu kurz für eine Bewertung), Enzo Kana-Biyik ab 80. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
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30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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BSC Young Boys
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