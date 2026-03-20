Die Fussball-Schweiz braucht Basel und YB für Europa

Nur Basel und YB haben international regelmässig gepunktet. Deshalb sind sie unverzichtbar im Rennen um die Rückeroberung des fünften Schweizer Europacup-Platzes. Und deshalb müssen beide dem FC St. Gallen die Daumen drücken. Wie das?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun spielt als einziges Schweizer Team in Champions-League-Qualifikation

Lugano, St. Gallen und Sion mit nur je einem kleinen europäischen Exploit

Basel und YB im Uefa-10-Jahres-Ranking auf Platz 43 und 60, Lugano auf 130! War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alain Kunz Reporter Fussball

Der FC Thun wird die Qualifikation für die Champions League bestreiten. Als einziges Schweizer Team. Das kleine Thun? Ja. Dasselbe kleine Thun, das es schon mal in die Gruppenphase geschafft hatte. Als Meisterschaftszweiter 2005/06. Das war eine der grössten Sensationen in unserem Klubfussball. Sonst? Lebte die internationale Schweiz zuletzt fast ausschliesslich vom FC Basel und von YB: acht und vier Königsklassen-Teilnahmen. Dazu erreichte der FCB 2023 den Halbfinal der Conference League und verpasste ganz knapp und spät den ersten Finaleinzug eines helvetischen Teams in ein europäisches Endspiel. Im Zehn-Jahres-Ranking der Uefa liegen Basel und YB auf den Rängen 43 und 60. Lugano als Schweizer Nummer drei auf Rang 130!

St. Gallen, Lugano und Sion mit je nur einem kleinen Exploit

Sonst? St. Gallen war mal in der Ligaphase, das war 2024, schied aber aus. Lugano kam in derselben Saison als Sechster direkt in die Achtelfinals, wurde dort aber von Celje vorgeführt. Immerhin gabs massig Punkte. Sions sensationelles Überwintern in der Europa League ist zehn Jahre her. Kaum jemand erinnert sich daran, dass die Walliser zweimal gegen Liverpool unentschieden gespielt und in Bordeaux gewonnen haben.

Mit nur vier Teams gehts schnell nach oben

Mit zwei schlechten Saisons haben wir den fünften Europacup-Startplatz verloren. Und die Schweizer Teams müssen in der Qualifikation viel früher ran. Und doch: Mit Spielen in der Quali und in der Ligaphase der Conference League gegen kleinere Gegner kann es sehr schnell vorwärtsgehen. Das haben Dänemark, Zypern und Polen gezeigt. Das sind jene Teams, die uns im Uefa-Ranking überholt haben, weshalb wir nur noch drittklassig sind. Die hatten auch alle nur vier Mannschaften im Rennen. Das hat nämlich einen grossen Vorteil: Die errungenen Punkte müssen nur durch vier statt fünf geteilt werden. Und auch wir selbst waren schon mal in diesem Loch. 2021 fielen wir gar auf Rang 19 zurück! Doch mit vier Teams arbeiteten wir uns sogleich zurück auf Rang 14. Dank YB und FCB.

Verrückt, wie die ganze Saison

Gerade deshalb ist es wichtig, dass beide wieder an Bord sind. Damit das klappt, müssen beide dem FC St. Gallen ganz fest die Daumen drücken, dass dieser den Cupsieg holt. Denn die Schwergewichte werden es wohl nur über die Plätze drei und vier gemeinsam schaffen. Und damit der Viertplatzierte europäisch wird, müssen die Espen Cupsieger werden. Verrückte Welt! Wie die ganze Saison.