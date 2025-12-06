DE
«Braucht noch seine Zeit»
Winti-Shootingstar Lüthi wird weiterhin fehlen

Nach der Cup-Schmach in Lausanne empfängt Winterthur am Sonntag den FC Basel (14 Uhr). In der Vorbereitung fehlt Trainer Rahmen. Das sind die Hintergründe.
Publiziert: vor 34 Minuten
Blickt auf die grosse Hürde am Sonntag: Patrick Rahmen.
Darum gehts

  • Rahmen ist nicht der einzige, der nach Muri BE muss
  • So will er am Sonntag Shaqiri stoppen
  • Winti-Hoffnung Loïc Lüthi kämpft weiterhin ums Comeback
Trotz sportlicher Durststrecke kann der FCW auf treue Fans zählen. Seit dieser Woche bietet das Super-League-Schlusslicht seinen treusten Seelen auch eine Mitgliedschaft an. In Anlehnung an die Postleitzahl 8400 kann man für einen Jahresbeitrag von 84 Franken ein FCW-8400-Member werden. «Um längerfristig im Profifussball eine ernsthafte Rolle spielen zu können, braucht der FCW auch auf finanzieller Ebene ein gesundes und solides Fundament», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Mitgliedern winken spezielle Vorteile, beispielsweise ein Vorkaufsrecht auf Saisonkarten, wenn vorhanden, schliesslich übersteigt die Nachfrage auf der Schützenwiese diesbezüglich seit dem Aufstieg das Angebot.

Wie stoppt der FCW Xherdan Shaqiri? Im Oktober vor einem Jahr ist der FCB-Captain beim 6:1-Auswärtssieg auf der Schützenwiese an sagenhaften fünf Toren beteiligt. In fünf Spielen gegen Winti hat der Zauberwürfel fünf Siege eingefahren. Beim letzten Duell stand beim FCW noch Uli Forte an der Seitenlinie. Der beauftragte seinen Mittelfeldspieler Stéphane Cueni mit der Bewachung des Offensivkünstlers, funktioniert hat die Manndeckung nicht. Ganz im Gegenteil.

«Du darfst Shaqiri weder Zeit noch Raum geben.» – Patrick Rahmen auf die Frage, wie man den Schlüsselspieler der Basler stoppen kann. Der Winti-Coach kennt den Zauberwürfel seit den Jahren im FCB-Nachwuchs.

Kapino; Sidler, Durrer, Arnold, Diaby; Zuffi, Jankewitz; Golliard, Kasami, Schneider; Hunziker.

Lüthi, Burkart, Ulrich (alle verletzt).

Im Sommer wird Winti-Verteidiger Loic Lüthi mit einem Wechsel zum FCB in Verbindung gebracht. In dieser Saison wartet der 22-Jährige wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung noch immer auf seine erste Einsatzminute. «Er braucht noch seine Zeit», sagt Rahmen. Schon in jungen Jahren hatte Lüthi immer wieder mit Verletzungen zu hadern, immer wieder kämpfte er sich zurück.

… mehr als 13 Jahre vergangen sind, seit Xherdan Shaqiri zum ersten Mal auf der Schützenwiese aufgekreuzt ist? Am 15. April 2012 kommts im Cup-Halbfinal zum Duell mit dem FCB. Und zu einem Skandal. Wintis Kris Kuzmanovic wird von FCB-Goalie Yann Sommer gelegt, doch Schiri Bieri verweigert den Penaltypfiff. Am Ende gewinnt der FCB, weil der eingewechselte Shaqiri den zweiten Treffer vorbereitet.

Andrin Hunziker. Beginnt in Therwil BL mit dem Kicken, wechselt 2017 zum grossen FCB. Absolviert dort zehn Pflichtspiele und erzielt zwei Treffer. Hat ihm Joggeli noch einen Vertrag bis 2027, könnte angesichts der Basler Sturmmisere bereits im Winter zurück ans Rheinknie beordert werden. Beim FCW hat er in 14 Super-League-Spielen vier Tore erzielt. Zuletzt aber vergibt er am Dienstag beim Cup-Out gegen SLO in der letzten Sekunde eine Top-Chance. Und am Sonntag?

Blick-Notenschnitt nach 15 Runden:

  1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)
  2. Kasami 4,4
  3. Zuffi 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Lukas Fähndrich.

Die Basler waren trotz Weiterkommen im Cup am Donnerstag völlig genervt. Wie ist der Double-Sieger nun drauf? Hier erscheint das FCB-Inside.

