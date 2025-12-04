Nach einer schwachen ersten Halbzeit müht sich der FCB gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League in den Cup-Viertelfinal. Verteidiger Adrian Barisic geht mit seinem Team hart ins Gericht.

Darum gehts FCB-Flügel Bénie Traoré erzielt zwei Tore im Cup-Viertelfinal gegen Grand-Saconnex

Trainer Magnin und Sportchef Stucki kritisieren die schwache erste Halbzeit

Über 20'000 Fans kamen ins Stadion, um den FCB spielen zu sehen

Lucas Werder Reporter Fussball

Man kan es Bénie Traoré (23) nicht übelnehmen, dass ihm nach dem Basler Einzug in den Cup-Viertelfinal immer wieder ein zufriedenes Lächeln über die Lippen kommt, als er sich den Fragen der Journalisten stellt. Schliesslich ist der FCB-Flügel mit seinen beiden Toren gegen Grand-Saconnex der Mann des Spiels. «Cup ist immer schwierig. Aber wir sind weiter, darum müssen wir glücklich sein», findet Traoré.

Mit dieser Meinung steht der Ivorer nach dem mühevollen 3:1-Sieg gegen den Genfer Promotion-League-Klub aber ziemliche alleine da. «Wir müssen mit vielen unzufrieden sein», findet sein Teamkollege Adrian Barisic (24), der sich vor allem über die schwache erste Halbzeit ärgert. «Wir müssen als Team Verantwortung übernehmen und ansprechen, wie schlecht das war. Da kommt ein Team aus der Promotion League und die spielen besseren Fussball als wir», so der Verteidiger.

Magnin greift in der Halbzeitpause durch

Dabei deutet im Joggeli zunächst alles auf einen entspannten Basler Abend hin. Traoré schiesst den FCB schon in der 6. Minute in Führung. «Ich glaube, dass danach jeder gedacht hat, wir machen jetzt bis zur Pause drei, vier Tore», sagt Barisic. Doch stattdessen gleichen die stark aufspielenden Gäste umgehen wieder aus. «Auch ich übernehme die Verantwortung für das Gegentor. Aber das ist inakzeptabel», findet der Bosnier. Das sieht in der Halbzeitpause nicht auch Ludovic Magnin (46) so – aber nicht nur er.

1:58 Barisic mit Wutrede: «Nicht akzeptabel, dass wir ein Tor kassieren»

Auch Sportchef Daniel Stucki (44) lässt seine Spieler in der Garderobe wissen, was er vom bisherigen Auftritt hält. «Sie haben gesagt, dass sie nicht glauben können, was wir hier zu Hause abliefern. Dass es auch den über 20’000 Fans gegenüber respektlos sei, die unter gegen ein Promotion-League-Team ins Stadion gekommen sind», so Barisic.

0:24 Geniestreich vom Nigerianer: Otele erlöst den FCB per Freistosstor

Sein Trainer belässt es in der Pause aber nicht nur bei Worten, sondern holt auch die schwachen Broschinksi und Agbonifo vom Platz. «Ich hätte aber auch noch ein paar andere Spieler auswechseln können», erklärt Magnin. Seine Massnahme fruchtet aber auch so. «Die zweite Halbzeit hat ganz anders ausgesehen.» Ganz so zufrieden wie Bénie Traoré wirkt der FCB-Trainer am Ende aber dennoch nicht.