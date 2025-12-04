DE
Nach Diskussion um FCB-Captain
Magnins Klarstellung wegen brisanter Shaqiri-Aussage

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison hat Xherdan Shaqiri (34) einen Penalty vergeben – sodass es zur Diskussion um den FCB-Captain kam. Nun räumt Coach Ludovic Magnin mit einem Missverständnis auf.
Darum gehts

Lucas WerderReporter Fussball
Die starke Penalty-Bilanz von Xherdan Shaqiri gerät ins Bröckeln.
Foto: freshfocus

Das möchte Ludovic Magnin dann doch kurz klarstellen. «Wenn Shaq weiterhin Penaltys schiessen will, wird er weiterhin schiessen. Es gibt gar keine Diskussion», so der FCB-Trainer über die von ihm selbst entfachte Diskussion. Nachdem Xherdan Shaqiri (34) bei der Nullnummer gegen St. Gallen bereits seinen dritten Penalty in dieser Saison verschossen hatte, kündigte Magnin an, die Schützen-Hierarchie intern analysieren zu wollen. 

«Das ist falsch rübergekommen. Ich habe gesagt, wir werden das anschauen. Das ist dann so interpretiert worden», so der FCB-Coach. «Das hat mir mal wieder gezeigt, dass ich jetzt in Basel bin. In Lausanne hätte ein solcher Satz überhaupt keine Wirkung gehabt», so Magnin mit einem Lächeln.

Dass Shaqiri nun zweimal hintereinander einen Penalty vergeben hat, sei zwar unglücklich und bitter. «Aber am Ende ist er unser Captain, und wenn er sich den Ball nimmt, wird er schiessen. Für mich gibt es keinerlei Grund, an ihm zu zweifeln.»

FCB-Offensivstars sind Penalty-Jungfrauen

Allerdings bleibt dem FCB-Trainer auch kaum etwas anderes übrig, als weiter auf seinen Spielmacher zu setzen. Denn neben Shaqiri haben nur vier andere Basler in ihrer Profi-Karriere überhaupt schon einmal einen Penalty ausserhalb eines Penaltyschiessens getreten. Und bei allen ausser Bénie Traoré ist das schon eine ganze Weile her.

Bei Albian Ajeti sind es zehn Jahre, seit der Stürmer im Cup gegen den SV Muttenz getroffen hat. Léo Leroy verwandelte vor knapp vier Jahren für die zweite Mannschaft von Montpellier. Und Koba Koindredi erzielte Anfang 2023 in der zweiten spanischen Liga für Real Oviedo ein Tor vom Punkt. Die anderen Basler Offensivstars um Philip Otele, Ibrahim Salah, Marin Soticek, Jeremy Agbonifo und Moritz Broschinski haben in ihrer Laufbahn noch gar nie in einem Profi-Spiel einen Penalty geschossen.

So bleibt Traoré die einzige echte Shaqiri-Alternative. Ende Oktober erzielte der Ivorer bei der 1:5-Klatsche in Lausanne per Penalty den Basler Ehrentreffer, nachdem Shaqiri kurz zuvor ausgewechselt worden war. Für den Flügelspieler war es der fünfte Penalty seiner Karriere, allesamt hat Traoré verwandelt. Xherdan Shaqiri hat seit seiner Rückkehr zum FCB 10 von 15 Versuchen verwertet. Eine Bilanz, die für seinen Trainer auszureichen scheint.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
