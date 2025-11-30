Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Stürmerkrise beim FC Basel setzt sich nahtlos fort. Obwohl Ludovic Magnin gegen St. Gallen keinen klassischen Mittelstürmer einsetzt. Die Idee wird aber nicht belohnt. Sinnbildlich für die Formkurve der Basler Offensive ist der Auftritt von Xherdan Shaqiri. Er vergibt den Penalty und auch noch die grösste Chance in Hälfte eins. Er alleine ist trotzdem nicht der einzige Grund für das Torlos-Remis. Denn auch seine Sturmpartner sind genauso ineffizient. Im Moment wissen sie einfach nicht, wie sie das Runde ins Eckige bringen sollen. In der Defensive lassen die Bebbi dagegen nichts anbrennen. Aufgrund der vielen Fehlpässen – vor allem in den zweiten 45 Minuten – schafft es aber trotzdem kein Feldspieler auf eine 5. Marvin Hitz ist bei den Bebbi der einzige der sich eine 5 abholt. Zwar ist er nur wenig gefordert. Doch er ist immer an der richtigen Stelle.

Hinweis: Ajeti, Agbonifo ab 67. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Shaqiri und Soticek).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Dass der FC St. Gallen in Basel einen Punkt holt, verdankt er insbesondere seinem Goalie Lawrence Ati Zigi. Er pariert Shaqiris Elfer und zeigt zudem mehrere Top-Paraden. An ihm gibt es an diesem Nachmittag kein Vorbeikommen. Deshalb gibt es für ihn die Bestnote. Obendrauf hat er noch das Quäntchen Glück. Denn wenn er einmal zu spät kommt, rettet Chima Okoroji für ihn. Mit seiner Rettungsaktion auf der Linie verdient sich der Aussenläufer eine 5. Ebenfalls eine 5 verdienen sich die Mittelfeldspieler Buhar Neziri und Lukas Daschner. Sie rennen jedem Gegner nach und scheinen die einzigen auf dem Platz zu sein, die wissen, was sie mit dem Ball tun wollen. Die Leistung der weiteren Mitspieler ist geprägt von viel Kampf. Eine einzige Ungenügende gibt es in den Reihen der Ostschweizer. Sie kriegt Baldé. Er könnte das Spiel mit seiner Schnelligkeit entscheiden, ist aber zu wenig kaltblütig.

Hinweis: Baldé ab 46. Minute (3, für Görtler), Vallci ab 59. Minute (4, für May), Witzig, Stevanovic ab 66. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Daschner und Ambrosius), Efekele ab 84. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Vogt).

