Winterthur hat im achten Auswärtsspiel den ersten Sieg erkämpft. «Es braucht Mut und Energie, um da unten rauszukommen.» Winti-Coach Patrick Rahmen ist beizupflichten – und es braucht eine Equipe, die von Keeper Kapino bis zum Solo-Stürmer Hunziker alles auf den Platz legt. Im ersten Spiel seit der legendären «Scheiss-Tirade» von Kapino brilliert der Tabellenletzte mit einem abgezockten Auftritt. Die Klassenbesten: Spielmacher Pajtim Kasami, Rückkehrer und Schwerarbeiter Remo Arnold und Flügelflitzer Randy Schneider. Vor allem das traumhafte Freistoss-Tor Kasamis bleibt noch länger in Erinnerung. Der Altmeister dreht den Ball unhaltbar über die Mauer zum 1:0 ins FCL-Tor. Bei den beiden tor- und trostlosen Begegnungen mit GC (0:1) und YB (0:5) spielt er keine Rolle, in Luzern hingegen gibt der Ex-U17-Weltmeister das Startsignal zum ersten Auswärtserfolg seit dem 4:1 gegen St. Gallen am 10. Mai 2025. «Er bringt Erfahrung und Klasse ins Team. Und Pajtim weiss, dass ich und das Team hinter ihm stehen», verteilt Rahmen Komplimente.

Hinweis: Kasami bis 68., Golliard bis 68., Rohner bis 75., Schneider bis 85. Hunziker bis 85. Minute. – Maluvunu ab 68., Dansko ab 68., Sidler ab 75., Cueni ab 85., Beyer ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCL-Spieler abgeschnitten

Luzern ist im Sinkflug. Wie um es die allgemeine Stimmungslage bestellt ist, verdeutlicht das Statement von Coach Mario Frick: «Wenn ich jetzt irgendetwas Positives sagen würde, wäre das alles Schönrederei.» Damit setzt der schwer enttäuschte Trainer nach dem 1:3-Heimdebakel gegen Winterthur die Notenduftmarke. Wenn Frick von Geschenken redet, meint er in Tat und Wahrheit den Aussetzer von Adrian Bajrami. Der in dieser Saison auf dem SFV-Radar aufgetauchte Ex-Benfica-Junior verschuldet mit seiner missratenen Kopfballabwehr das Fiasko erheblich mit und steckt mit seiner fehlerhaften Spielweise auch Nebenmann Bung Meng Freimann an; der 19-Jährige leistet sich vor dem dritten Gegentor einen weiteren sehr ungeschickten Zweikampf. Keiner bis auf Portugals U20-Nationalspieler Lucas Ferreira (Torschütze zum 1:1) und Goalie Loretz kommt auch nur ansatzweise auf Touren. Die miese Heimbilanz mit nur einem Sieg in acht Spielen klebt bleischwer an den FCL-Akteuren und zieht alle ins Minus. Die Noten der Fans für die grossen Verlierer: empfindliche Pfiffe und Kraftausdrücke.

Hinweis: Kabwit bis 46., Bajrami bis 64., Karweina bis 64., Ferreira bis 80. Minute. – Spadanuda ab 46. Minute. Wyss ab 64., Grbic ab 64., Vasovic ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

