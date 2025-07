Am 27. Juni haben die Stadt Sion und der Kanton Wallis grünes Licht für den Neubau eines Fussballstadions und einer Akademie gegeben. So weit, so super für die Fans. Doch wie sieht das Projekt im Detail aus? Die Antworten.

1/16 Die markante Ausbuchtung für die Sphere ist der Blickfänger des neuen Stadions von Christian Constantin. Foto: CHRISTIAN CONSTANTIN SA

Darum gehts Neues Fussballstadion und Akademie in Sion geplant, Eröffnung für 2030 und 2028 vorgesehen

Modulare alpine Plattform mit fixer Sphere und schliessbarem Dach geplant

Alain Kunz Reporter Fussball

Wer hat die am Freitag vorgestellten Beschlüsse gefasst?

Das ist eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Stadt Sion, dem Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport des Kantons Wallis, dem Walliser Fussballverband und dem FC Sion. Diese hatten sich bereits im Januar 2024 auf eine Absichtserklärung geeinigt.

Bis letzten Freitag stand auch eine Renovation des Tourbillons zur Diskussion. Ist diese nun vom Tisch?

Das ist sie. Sion-Präsident Christian Constantin: «Diese hätte hundert Millionen Franken gekostet. Und das für ein Projekt mit beschränkter Lebensdauer. Das hätte keinen Sinn gemacht. Ich habe dort genügend Renovationen durchgeführt: 1986, 1994, 2006, 2012 und 2015. Das reicht.»

Ursprünglich hätte im Januar über das Projekt befunden werden sollen. Wie wirken sich diese sechs Monate Verspätung zeitlich aus?

Gar nicht! Der Zeitplan war von Beginn weg defensiv angesetzt – und das ist immer noch so.

Wie sieht der Zeitplan denn aus?

Die Eröffnung des Stadions ist für den 30. Juni 2030 vorgesehen. Die gesamte Planungs- und Bauphase ist mit 42 Monaten sehr vorsichtig veranschlagt. Der Spatenstich soll Anfang 2027 erfolgen. Generalunternehmen gehen davon aus, dass man es allenfalls ein Jahr schneller hinkriegt. Das wird das nächste Jahr zeigen.

Wo spielt der FC Sion während des Neubaus?

Die gesamte Zeit im Tourbillon. Das wäre beim Projekt «Renovation des Tourbillons» nicht möglich gewesen. Doch weil das neue Stadion neben dem alten gebaut wird, kann Sion weiter in seinem altehrwürdigen Stadion aus dem Jahr 1968 kicken.

Was kostet das Ding und wer bezahlt?

Die Baukosten sind mit 450 Millionen Franken veranschlagt. CC organisiert die Finanzierung über Immobilienprojekte. Das Stadion kostet die öffentliche Hand also nichts! CC: «Jede Beteiligung der öffentlichen Hand hätte bei diesen Dimensionen zu Polemik und Riesendebatten geführt. Und nach den tragischen Ereignissen in Blatten hat der Kanton zu Recht andere Prioritäten. Aber es wird eine Riesenbüez sein, die Garantien zusammenzukriegen.»

Wem wird das Stadion gehören?

Der Mantel wird einer Immobiliengesellschaft des FC Sion gehören, deren Mehrheitsaktionär CC sein wird. Das Land gehört der Stadt Sion.

Was wird die Kapazität des Stadions sein?

15'000. Mit den Leuten in den Logen aber 17'000. CC: «Dies für Fussballspiele. Bei Konzerten rechnen wir mit einer Kapazität von 30'000!»

Wirds eine Mantelnutzung geben?

Ja. Es wird Shops geben, ein Hotel etc.

Wird das Stadion tatsächlich eine Bühne beinhalten wie die weltberühmte Sphere in Las Vegas?

Das ist so geplant, ja. CC: «Das Stadion wird eine modulare ‹alpine Plattform›, wie es sie die Welt noch nicht gesehen hat. Mit dieser fixen Sphere. Und mit einem schliessbaren Dach, denn das Wallis ist primär eine Wintertourismus-Region. Und wir wollen auch dann Anlässe organisieren: Konzerte, Zirkusvorführungen – was auch immer.»

Und was ist mit der Walliser Fussballakademie? Wird die auch gebaut?

Absolut! Nur finanzieren hier der Kanton Wallis (25 Prozent) und die Stadt Sion (75 Prozent) das 30 Millionen Franken kostende Projekt. CC: «Die Stadt Sion wird die Bewirtschaftung übernehmen. Für den Fussballteil werden der Walliser Fussballverband und wir verantwortlich sein. Bis zur U16 wird es zwei Teams parallel geben: eines unter dem Label des WFV, eines unter unserem. Ab diesem Alter starten die Top-U-Teams für den FC Sion. Die Akademie wird auch Beherbergungsmöglichkeiten und eine Schule haben. Sie soll im Juni 2028 eröffnet werden.»