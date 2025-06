Sion reist nach Russland – CC hat aber nichts zu befürchten

Er hat es also getan! Das Spiel auf dem Boden des russischen Kriegstreibers Wladimir Putin steht. Sion reist am 9. Juli nach St. Petersburg und trifft in der Gazprom-Arena auf Zenit. CC hat dabei nichts zu befürchten, wie das SECO bestätigt.

1/7 Zenit St. Petersburg rührt schon heftig die Werbetrommel für das Spiel gegen Sion und Nationalspieler Anton Mirantschuk. Foto: Zenit

Darum gehts FC Sion spielt gegen Zenit St. Petersburg in der Gazprom-Arena

Anton Mirantschuk war der entscheidende Link zu diesem Match

Sion erhält rund 300'000 Franken für das unmoralische Testspiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Am 9. Juli um 19 Uhr mitteleuropäischer Russland-Zeit spielt der FC Sion in der Gazprom-Arena zu St. Petersburg gegen Zenit. Der Ticketverkauf läuft. Ab 300 Rubel ist man live dabei, wenn Russland-Ikone Anton Mirantschuk im Sion-Dress auf den Klub trifft, der heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert. 300 Rubel, das sind umgerechnet 3 Franken. Das sind fast schon inflationäre Verhältnisse wie zu Weltkriegszeiten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mirantschuk war der entscheidende Link zu diesem Test

Für das Antreten kriegt der FC Sion rund 300’000 Franken. Geld, das nicht direkt aus Russland kommt, sondern über den Matchorganisator. Das hat Sion-Präsident Christian Constantin diese Woche zu Blick gesagt. Der Organisator, das ist ein gewisser Jérome Salbert, ein in Paris ansässiger Spielerberater, der mit seiner Firma Global Sport International auch internationale Spiele organisiert. Wie zum Beispiel den Test der Russen gegen Grenada im März. Da war auch Mirantschuk für die Sbornaja im Einsatz. Weshalb Salbert die Idee kam, Sion nach St. Petersburg zu lotsen. «Wenn jemand solch eine Einladung annimmt, dann der Präsident des FC Sion», so Salbert schmunzelnd.

Man kann feststellen: Plan aufgegangen. Und es ist nicht das erste Mal, dass der FC Sion auf Zenit trifft. Im Juli 2016 hatte man schon auf das Team aus der wunderschönen Ostsee-Stadt gespielt. In einem allerdings völlig unbedenklichen und beschaulicheren Rahmen: In Savièse VS, wo die Russen im Sommer-Trainingscamp waren. Sion siegte 3:1.

Gazprom ist nicht auf der Liste der sanktionierten Firmen

Ursprünglich war ein Miniturnier mit dem Championship-Klub Swansea aus Englands zweiter Liga und Ligue-1-Aufsteiger Lorient angedacht. Doch die beiden anderen Teams zogen es am Ende vor, sich besser am 2. August in Wales zu duellieren. Man versteht es.

Die Frage ist nun: Was riskiert der FC Sion? Ein Strafverfahren wie Fabio Celestini, der neue Trainer von ZSKA Moskau? Weil er Geld vom Klub erhalten wird von einem Verein, der der Staatsbank VEB gehört, die von den Sanktionen betroffen ist? Nichts da! Zenit gehört Gazprom. Und da der Gasgigant nach wie vor einer der wichtigsten europäischen Gaslieferanten ist, steht er auf keiner Sanktionsliste. «Wir haben das beim Staatssekretariat für Wirtschaft abgeklärt», so CC zu Blick. «Es gibt da null Probleme.» Bedeutet: Das Geld kann gefahrenfrei von Gazprom auch direkt ins Wallis fliessen.