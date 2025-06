Anthony Racioppi (26) steht kurz vor seiner Rückkehr in die Schweiz. Der FC Sion und der Ex-YB-Goalie sind sich seit einigen Tagen einig. Mit Hull City, wo Racioppi noch zwei Jahre unter Vertrag steht, sind nur noch einige Details zu klären, wie Blick am Rande des Trainingslagers des FC Sion in Crans-Montana erfuhr.

Was passiert nun mit Timothy Fayulu (25)? Der Stamm-Torhüter von letzter Saison sieht sich nicht als Nummer 2. «Es gibt Interesse an ihm aus mehreren ausländischen Ligen», erklärt Sportchef Barthélémy Constantin anlässlich einer Pressekonferenz am Montag. Auch aus der Schweiz? «Nur aus dem Ausland», so Constantin, der für einen Fayulu-Abgang offen ist, ihn aber nicht zu jedem Preis verkaufen wird.

Pajtim Kasami und Federico Barba sind nicht in Crans-Montana.

Fayulu ist nicht der einzige Spieler, der den FC Sion wohl verlassen wird. Pajtim Kasami und Federico Barba sind ebenfalls Kandidaten und auch hier öffnet der Klub die Tür. «Das sind laufende Dossiers, vielleicht gibt es in den nächsten Tagen etwas Neues», sagt Barthélémy Constantin. Beide Spieler nehmen nicht am Trainingslager in Crans-Montana teil. Kasami wäre im Fall eines Trainerwechsels gerne in Sion geblieben, aber der Verbleib von Didier Tholot und die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden bezüglich des Einsatzes des Mittelfeldspielers haben den Ex-Nati-Star dazu veranlasst, über einen Abgang zu verhandeln. Noch ist nichts geschehen, ein Wechsel ist aber wahrscheinlich.

Was die Neuzugänge betrifft, so sind bis jetzt Josias Lukembila (Paris FC, via Winterthur), Rilind Nivokazi (Bellinzona), Islem Chouik (Bellinzona) und Altin Shala (Delémont) bestätigt. «Die letzten beiden sind junge Spieler, die die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren werden. Am Ende dieser sechs Wochen wird entschieden, ob sie entweder bei der ersten Mannschaft oder der U21 eingesetzt werden», erklärt Barthélémy Constantin. Auch die Rückgabe von Leihgaben muss noch geklärt werden, wie etwa die von Georgi Rusev (Ludogorets).

Das Ziel ist klar: die Top 6

«Meine Verantwortung ist es, ein Team aufzubauen, damit wir unser Ziel, die Top 6, erreichen», so Barthélémy Constantin. Um dies zu schaffen, soll von Servette Mittelstürmer Alioune Ndoye kommen. «Er besitzt Qualitäten, die uns sehr gefallen. Die Gespräche laufen», so Sportchef Constantin. Sion sucht zudem noch einen vielseitigen Mittelfeldspieler im Stil von Kevin Bua und möglicherweise einen Linksaussen.