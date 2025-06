Die Spieler des FC Sion dürften in den nächsten Tagen nach Russland reisen – für ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg. Die Einladung des russischen Klubs hat es in sich: 300'000 Franken winken. Noch sind nicht alle Details geklärt.

1/5 Der FC Sion hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts FC Sion plant Testspiel gegen Zenit St. Petersburg in Russland

Russische Teams sind von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen

Sion soll für das Spiel eine Prämie von 300'000 Franken erhalten

Tim Guillemin

Noch sind nicht alle Details fix, aber der Deal ist so gut wie durch: Der FC Sion wird in wenigen Tagen wohl nach Russland reisen, um ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg zu bestreiten. Das berichtet «Blue» am Dienstag.

Der russische Klub hat die Walliser offiziell eingeladen – in einem heiklen geopolitischen Kontext. Russische Teams sind weiterhin von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen, sowohl auf Fifa- als auch auf Uefa-Ebene.

Russische Vereine laden ihre Gegner ein

Bleibt also nur der Weg über Freundschaftsspiele mit eingeladenen Gegnern. So traf die russische Nationalmannschaft zuletzt etwa auf Nigeria, Serbien oder Kamerun. Auch die Klubs bemühen sich, willige Testspielgegner zu finden – und offenbar ist Sion bereit, die Einladung anzunehmen.

Eine Gage von 300'000 Franken

Die Reise ist für den 8. Juli geplant, das Spiel soll am 9. stattfinden. Am 10. soll es via Türkei zurück in die Schweiz gehen – direkte Flüge in die Russische Föderation gibt es derzeit nicht. Neben dem sportlichen Reiz – Zenit gilt trotz Ausschluss als starke Adresse – winkt auch eine ordentliche Prämie. Rund 300'000 Franken soll Sion für die Partie kassieren.

Offiziell bestätigt ist das Spiel noch nicht, doch Zenits Einladung liegt vor – und Sion muss laut dem Bericht nur noch letzte Details klären, bevor alles fix ist.