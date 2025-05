1/4 Didier Tholot steht auch nächste Saison bei Sion an der Seitenlinie. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

In einem Interview mit dem Lokal-TV «Canal9» vor dem letzten Saisonspiel des FC Sion in Winterthur hatte Sion-Präsident Christian Constantin mehr oder weniger alle Entscheidungen von Trainer Didier Tholot (61) diese Saison hinterfragt bis massiv kritisiert. Das hatte er zuvor auch an dieser Stelle getan.

Was nahelegen liess, dass es die dritte und letzte vorgesehen Amtszeit für ihn nicht geben würde.

Doch CC hatte immer mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er davon ausgehe, dass Tholot sein Trainer bleibe. Und jetzt hat er Wort gehalten und das gegenüber dem Walliser «Nouvelliste» und auch Blick bestätigt: «Es gibt im Hinblick auf die neue Saison viele Dinge zu verbessern. Aber ja, ich werde dennoch definitiv mit Didier weitermachen. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag.» Wie, wenn dies CC jemals interessiert hätte, wenn es darum ging, einen Trainer in die Wüste zu schicken. Aber die Beziehung zu Tholot ist offenbar noch viel enger, als man zu glauben wusste.

Vanczak wird Assistent

Einer, der helfen soll, die angesprochenen Mängel zu verbessern, ist Klublegende Vilmos Vanczak (41). Der Ungar war zuletzt bei der Puskas Academia FC in Budapest, dem Klub von Staatspräsident Viktor Orban, Trainer der zweiten Mannschaft. «Er wollte zurück nach Sion kommen», sagt CC. «Und wir müssen die Kompetenz unseres Staffs erhöhen, vor allem bei stehenden Bällen, und wenn es darum geht, in den letzten Minuten keine Tore zu erhalten.» Vanczak hat für den FC Sion zwischen 2007 und 2016 296 Spiele absolviert und dabei 41 Tore gemacht. In der Saison 2011/12 war er als Innenverteidiger (!) Topskorer des Teams. Zudem hat er 80 Länderspiel für Ungarn bestritten.