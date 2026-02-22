DE
FR
Abonnieren

Besonderes Spiel für Lichtsteiner
Kommt FCB-Brasilianer zu seinem Comeback?

Der FC Basel reist ohne neuen Stürmer zum Auswärtsspiel nach Luzern. Was Trainer Stephan Lichtsteiner (42) zu fehlenden Winter-Transfers sagt. Und wer die Partie in der Swissporarena alles verpassen wird.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/6
Metinho steht am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr im FCB-Kader.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lichtsteiner fehlt mit Omeragic ein wichtiger Verteidiger gegen Luzern
  • Omeragic gesperrt wegen Ligue-2-Gelbsperre, Kaio Eduardo ebenfalls gesperrt
  • FCB lädt Fasnachtsfans ein, Tickets für 10 Franken erhältlich
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Die News der Woche

Am Deadline Day hat Stephan Lichtsteiner (42) mit dem Transfer von Becir Omeragic (24) doch noch den dringend benötigten Verteidiger bekommen. Einen Stürmer hat FCB-Sportchef Daniel Stucki aber trotz grosser Bemühungen nicht verpflichten können. «Ich bleibe bei der Meinung: Im Wintertransfer verpflichtet man lieber niemanden, als etwas zu machen, nur damit man etwas gemacht hat. Das Kader ist genug gross und wir haben gutes Potenzial im Team», nimmt es Lichtsteiner gelassen.

Der Deadline-Day
FCZ-Zuzug einst Rekordmann – Schwergewichte auch für YB und FCB
Guter Deadline-Day oder nicht?
FCZ-Zuzug einst Rekordmann – Schwergewichte für YB und FCB
FCB scheiterte vor Deadline-Day mit Hunziker-Rückholaktion
Mit Video
Tote Hose im Basler Sturm
FCB scheiterte vor Deadline-Day mit Hunziker-Rückholaktion

Die grosse Frage

Gibt Metinho gegen Luzern sein Comeback? Nachdem sich der Brasilianer im Trainingslager eine Verletzung des Bandapparates im Knie zugezogen hatte, ist er inzwischen wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. «Es wird sicher im Aufgebot sein», verrät Lichtsteiner. «Er ist sehr wichtig für uns, er gibt der Mannschaft Vertrauen und hat einen guten Einfluss aufs Spiel.»

Gesagt ist gesagt

Stephan Lichtsteiner ist in der Luzerner Gemeinde Adligenswil aufgewachsen und hat fünf Jahre im FCL-Nachwuchs gespielt. «Ich kenne die Allmend und die Swissporarena gut. Natürlich ist das darum ein spezielles Spiel für mich», sagt der FCB-Trainer vor dem Duell gegen die Innerschweizer.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Akahomen, Schmid; Bacanin, Leroy; Traoré, Shaqiri, Soticek; Koloto.

Wer fehlt?

Neuzugang Becir Omeragic verpasst sein erstes Spiel wegen seiner fünften Gelben Karte, die er sich in der Ligue 2 eingehandelt hat. Und weil in Frankreich eine Gelbsperre immer erst übernächste Woche abgesessen werden kann, bringt es dem Verteidiger auch nichts, dass er am letzten Wochenende gegen Le Mans nicht im Montpellier-Kader stand. Bitter für FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner: «Es wäre top gewesen, wenn er hätte spielen können. Becir macht einen sehr guten Eindruck.» So dürften am Sonntag erneut Marvin Akahomen und Nicolas Vouilloz das Basler Innenverteidigerduo bilden. Neben Omeragic fehlt auch Kaio Eduardo aufgrund einer Rotsperre, die er sich in der U21 eingehandelt hat. Flavius Daniliuc fehlt vorerst weiterhin mit einem Muskelfaserriss aus. Finn van Breemen befindet sich im Aufbau. 

Hintergrund zur Super League
Alle 33 Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking
GC, FCB und YB vorne dabei
Alle Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
Super-League-Transferzeugnis
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
Trainerwechsel sind in diesem Jahr Rohrkrepierer
Mit Video
Punktebilanz
Lichtsteiner, Seoane & Co.
Super-League-Trainerwechsel sind dieses Jahr Rohrkrepierer
«Wir haben zu viel Aufregung, dabei suchen wir die Langeweile»
Interview
«Klub wurde fast verkauft»
YB-Boss Brülhart über Transfers, Trainer und Fangewalt
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um
Nachholdatum schon bekannt
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um
Beisst Stürmer Essende in Sion schon zu?
YB-Inside
Neuer Berner Bär ist ein Wolf
Beisst Stürmer Essende in Sion schon zu?

Neben dem Platz

Für den dritten und letzten Bummelsonntag – der Ausklang der Basler Fasnacht – hat sich der FCB etwas Besonderes überlegt. «Alle Cliquen, Guggen und Fasnachtsvereine, die bereits ‹ausgebummelt› haben, laden wir ein: Kommt ins Stadion und sorgt beim Heimspiel gegen den Servette für Fasnachtsatmosphäre auf den Rängen», schreiben die Basler auf ihrer Website und den sozialen Medien. Die Tickets für das Heimspiel gibt es zum Spezialpreis von 10 Franken.

Hast du gewusst?

Nach der 0:2-Niederlage in Sion droht der FCB in zwei Auswärtsspielen in Serie ohne eigenen Treffer zu bleiben. In der Super League ist das den Baslern seit Oktober 2023 nicht mehr passiert.

Aufgepasst auf

Die beiden Goalies. FCB-Keeper Marwin Hitz hat in dieser Saison statistisch gesehen die meisten Gegentore verhindert (9,5). Ganz anders sieht es bei Pascal Loretz aus, der 7,2 Treffer mehr kassiert hat, als es der Expected-Goals-Wert bei Abschlüssen aufs Tor vorsieht.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

  1. Schmid 4,3
  2. Daniliuc 4,3
  3. Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Beim FCL endet eine lange Leidenszeit. Verteidiger Löfgren ist nach fast einem Jahr Abwesenheit wieder da. Und waren die Luzerner nach dem Turnaround an der Fasnacht? Alles dazu im FCL-Inside.

26

Runde

Sa., Servette – St. Gallen 1:1
Sa., GC – FCZ 1:2
So., Sion – YB, 14 Uhr
So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr
So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr
Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
8
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel