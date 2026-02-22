Der FC Basel reist ohne neuen Stürmer zum Auswärtsspiel nach Luzern. Was Trainer Stephan Lichtsteiner (42) zu fehlenden Winter-Transfers sagt. Und wer die Partie in der Swissporarena alles verpassen wird.

FCB lädt Fasnachtsfans ein, Tickets für 10 Franken erhältlich

Die News der Woche

Am Deadline Day hat Stephan Lichtsteiner (42) mit dem Transfer von Becir Omeragic (24) doch noch den dringend benötigten Verteidiger bekommen. Einen Stürmer hat FCB-Sportchef Daniel Stucki aber trotz grosser Bemühungen nicht verpflichten können. «Ich bleibe bei der Meinung: Im Wintertransfer verpflichtet man lieber niemanden, als etwas zu machen, nur damit man etwas gemacht hat. Das Kader ist genug gross und wir haben gutes Potenzial im Team», nimmt es Lichtsteiner gelassen.

Die grosse Frage

Gibt Metinho gegen Luzern sein Comeback? Nachdem sich der Brasilianer im Trainingslager eine Verletzung des Bandapparates im Knie zugezogen hatte, ist er inzwischen wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. «Es wird sicher im Aufgebot sein», verrät Lichtsteiner. «Er ist sehr wichtig für uns, er gibt der Mannschaft Vertrauen und hat einen guten Einfluss aufs Spiel.»

Gesagt ist gesagt

Stephan Lichtsteiner ist in der Luzerner Gemeinde Adligenswil aufgewachsen und hat fünf Jahre im FCL-Nachwuchs gespielt. «Ich kenne die Allmend und die Swissporarena gut. Natürlich ist das darum ein spezielles Spiel für mich», sagt der FCB-Trainer vor dem Duell gegen die Innerschweizer.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Akahomen, Schmid; Bacanin, Leroy; Traoré, Shaqiri, Soticek; Koloto.

Wer fehlt?

Neuzugang Becir Omeragic verpasst sein erstes Spiel wegen seiner fünften Gelben Karte, die er sich in der Ligue 2 eingehandelt hat. Und weil in Frankreich eine Gelbsperre immer erst übernächste Woche abgesessen werden kann, bringt es dem Verteidiger auch nichts, dass er am letzten Wochenende gegen Le Mans nicht im Montpellier-Kader stand. Bitter für FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner: «Es wäre top gewesen, wenn er hätte spielen können. Becir macht einen sehr guten Eindruck.» So dürften am Sonntag erneut Marvin Akahomen und Nicolas Vouilloz das Basler Innenverteidigerduo bilden. Neben Omeragic fehlt auch Kaio Eduardo aufgrund einer Rotsperre, die er sich in der U21 eingehandelt hat. Flavius Daniliuc fehlt vorerst weiterhin mit einem Muskelfaserriss aus. Finn van Breemen befindet sich im Aufbau.

Neben dem Platz

Für den dritten und letzten Bummelsonntag – der Ausklang der Basler Fasnacht – hat sich der FCB etwas Besonderes überlegt. «Alle Cliquen, Guggen und Fasnachtsvereine, die bereits ‹ausgebummelt› haben, laden wir ein: Kommt ins Stadion und sorgt beim Heimspiel gegen den Servette für Fasnachtsatmosphäre auf den Rängen», schreiben die Basler auf ihrer Website und den sozialen Medien. Die Tickets für das Heimspiel gibt es zum Spezialpreis von 10 Franken.

Hast du gewusst?

Nach der 0:2-Niederlage in Sion droht der FCB in zwei Auswärtsspielen in Serie ohne eigenen Treffer zu bleiben. In der Super League ist das den Baslern seit Oktober 2023 nicht mehr passiert.

Aufgepasst auf

Die beiden Goalies. FCB-Keeper Marwin Hitz hat in dieser Saison statistisch gesehen die meisten Gegentore verhindert (9,5). Ganz anders sieht es bei Pascal Loretz aus, der 7,2 Treffer mehr kassiert hat, als es der Expected-Goals-Wert bei Abschlüssen aufs Tor vorsieht.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

Schmid 4,3 Daniliuc 4,3 Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Beim FCL endet eine lange Leidenszeit. Verteidiger Löfgren ist nach fast einem Jahr Abwesenheit wieder da. Und waren die Luzerner nach dem Turnaround an der Fasnacht? Alles dazu im FCL-Inside.

26 Runde

Sa., Servette – St. Gallen 1:1

Sa., GC – FCZ 1:2

So., Sion – YB, 14 Uhr

So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr

So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr