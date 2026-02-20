Kuriose Sperre verhindert FCB-Debüt von Omeragic

Eigentlich wäre der FCB dringend auf seinen Winter-Transfer Becir Omeragic angewiesen. Weil dieser in seinem letzten Spiel für Montpellier Gelb gesehen hat, muss der Verteidiger gegen Luzern aber aussetzen.

Nachdem Stephan Lichtsteiner (42) vergangenes Wochenende gegen Lugano (1:1) ohne einen gesunden Innenverteidiger auf der Ersatzbank auskommen musste, steht dem FCB-Trainer nach dem Zuzug von Becir Omeragic (24) die dringend benötigte Verstärkung endlich zur Verfügung. Allerdings gilt das noch nicht für das Spiel am Sonntag auswärts in Luzern. Nach Blick-Infos verhindert eine Gelbsperre das Debüt von Omeragic.

Dafür verantwortlich ist eine Fifa-Regelung, die festhält, dass Spielsperren während der Wintertransfers bestehen bleiben – auch bei einem Wechsel in eine andere Liga. Bei einem Transfer im Sommer würde die Situation anders aussehen, da Gelbsperren am Saisonende verfallen. Bei der SFL bestätigt man auf Anfrage, dass Omeragic am Wochenende nicht eingesetzt werden darf.

Der Genfer hatte vor zwei Wochen in seinem letzten Spiel für Montpellier seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison gesehen. Besonders bitter für den FCB: Die beiden höchsten französischen Ligen haben erst auf diese Saison hin eine neue Gelb-Regelung eingeführt. Neu muss ein Spieler nach seiner fünften Verwarnung eine Partie aussetzen. Zuvor zogen drei Gelbe Karten innerhalb von zehn Spielen eine Sperre nach sich. In diesem Fall wäre der Nati-Verteidiger ohne Gelbsperre nach Basel gewechselt.

Auch Stürmer fehlt gesperrt

Es ist nicht die einzige kuriose Sperre, von der die Basler gegen Luzern betroffen sind. Auch Kaio Eduardo verpasst das Spiel in der Swissporarena aufgrund einer Roten Karte, die er Anfang November gesehen hatte. Damals stand der Brasilianer für die Basler U21 im Einsatz und flog gegen Breitenrain (0:0) wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

Vier Spielsperren hatte Kaio Eduardo dafür kassiert. Diese darf der Stürmer aber nur während des Spielbetriebs der Promotion League absitzen. Nachdem er im November zwei Partien ausgesetzt hatte, durfte er während der Winterpause der Promotion League in der Super League eingesetzt werden. Mit dem Rückrundenstart der Basler U21 ist die Sperre nun für sämtliche Wettbewerbe reaktiviert worden.