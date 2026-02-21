Mit Samuel Essende von Augsburg hat YB einen spannenden Stürmer geholt. Dessen Übername: Wolf! Beisst der Franko-Kongolese in Sion erstmals unter Bären zu? Das YB-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB verpflichtet Samuel Essende von Augbsurg (50 Bundesligaspiele, 12 Tore)

Eigentlich hatte YB auch einen Innenverteiger holen wollen, aber keinen gefunden

YB hat seit sechs Auswärtsspielen nicht gewonnen: vier Niederlagen, zwei Remis

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Woche in Bern stand unter dem Zeichen der Verpflichtung von Samuel Essende (28) von Augsburg am Deadline Day. Das war durchaus überraschend, hatte man doch gedacht, die Berner, die am drittmeisten Tore kassiert haben, würden noch einen Innenverteidiger holen. Das war auch der Plan, aber man fand den Passenden nicht. Und weil die Zeit von überhasteten Transfers vorbei sein soll, wurde das auf Sommer verschoben. Aber die Essende-Gelegenheit wollte man sich dann doch nicht entgehen lassen, als klar wurde, dass man für den unglücklichen Sergio Cordova mit MLS-Klub St. Louis City einen wahrscheinlichen Abnehmer fand. Essendes CV lebt vor allem wegen seines Aubildungsklubs, Paris Saint-Germain, und der letzten Station, Augsburg, wo ihm in 50 Bundesligaspielen 12 Tore gelangen. Eines in dieser Saison.

Die grosse Frage

Also wie ist das nun genau mit der Serie? Mit dem 6:1-Sieg gegen Winterthur hat man einmal mehr eine Gelegenheit, endlich eine Siegesserie zu starten. Zwei Meisterschaftssiege in Serie waren diese Saison bislang das höchste aller Gefühle. Beide «Doppelsiege» holte YB im alten Jahr.

Gesagt ist gesagt

Michael Essende hat einen überraschenden Übernamen. «Seit meiner Kindheit werde ich Wolf genannt», sagte der neue YB-Stürmer beim Augsburg-TV über sich. Warum das so ist, weiss er auch nicht. «Die Fans können mich Wolf oder Essende nennen, egal.» Dürfte spannend sein zu beobachten, wie sich der Wolf in der Gruppe Berner Bären einlebt.

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Wüthrich, Benito, Bukinac; Gigovic, Fernandes; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia.

Wer fehlt?

Es fehlen die verletzten Hadjam, Andrews und Conte.

Neben dem Platz

Der in Birmingham verhaftete YB-Fan, der zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden war, weil er im Rahmen der Ausschreitungen im Gästesektor beim Spiel gegen Aston Villa auf einen Polizisten eingeprügelt hatte, und diese auch absass, darf weiter als Oberstufenlehrer unterrichten. Das hat der Gemeinderat von Fraubrunnen BE entschieden. «Wir möchten damit auch den Lernenden aufzeigen, dass Fehler – selbst schwere – nicht ein ganzes Leben bestimmen müssen», sagt die Schulleitung. «Entscheide dieser Tragweite dürfen nicht unter öffentlichem Druck gefällt werden», so der Gemeinderat. Mindestens eine Mutter allerdings sieht rot, dass ein Lehrer, der Gewalt verherrliche, weiter Kinder unterrichten dürfe.

Hast du gewusst, dass ...

… YB seine letzten vier Spiele gegen aktuelle Top-6-Teams allesamt verloren hat – alle auswärts? Eine längere derartige Serie gab es für den Klub bislang nicht.

… YB seit sechs Auswärtsspielen sieglos ist? Da gabs zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Innerhalb einer Saison ist dies die längste Serie seit Oktober 2024 bis Januar 2025, da waren es ebenfalls sechs. Unter den aktuellen Super-League-Teams weist nur der FC Sion mit sieben Spielen eine längere Auswärts–Sieglosserie auf.

Aufgepasst auf

Na klar: Samuel Essende. Die beiden anderen Winterzuzüge, Stefan Bukinac und Yan Valery, hat man nun gesehen. Essende noch nicht. Man darf gespannt sein. Der Franko-Kongolese sollte im Strumpf sein, hatte er doch seinen letzten Einsatz für Augbsurg erste gerade am 31. Januar: sechs Minuten beim 2:1 gegen St. Pauli.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

Valery 5,0 (erst 1 Bewertung) Keller 4,0 Sanches 4,0

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Ref ist Sven Wolfensberger, VAR ist Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Sion hat mit Maxime Dubosson einen neuen einheimischen Debütanten – nun spricht dieser. Hier erscheint das Sion-Inside.

26 Runde

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Sion – YB, 14 Uhr

So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr

So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

