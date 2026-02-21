Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fussball-Redaktion

1 – Omar Janneh (19) – Atlético Madrid zu Lausanne – 2,1 Millionen Franken Ablöse

Kam, sah – und traf: Lausannes neues Top-Juwel hat in seinen ersten sechs Einsätzen in der Super League bereits vier Tore erzielt – mit insgesamt fünf Schüssen aufs Tor! Janneh wurde als «einer der vielversprechendsten Neuzugänge der jüngeren Geschichte des Klubs» angepriesen und liefert spektakulär ab.

2 – Michael Frey (31) – Queens Park Rangers zu GC – Ablöse unbekannt

Ein erfahrenes Mentalitätsmonster mit Knipserqualitäten für die unerfahrene Jugend-forscht-Equipe von Gerald Scheiblehner. Wie wichtig er sein kann, zeigte er eindrücklich im Cup gegen Sion. Wenn er unverletzt bleibt und in die Spielpraxis kommt, ein Königstransfer mit Unterhaltung für die ganze Liga.

3 – Becir Omeragic (24) – Montpellier zu Basel – 2,4 Millionen Franken Ablöse

Muss beim FCB eine Führungsrolle übernehmen und hat sowohl die Qualitäten als auch das nötige Talent dafür. Zuletzt immer im näheren Umkreis der Schweizer Nati sowie Captain bei Montpellier. Hat das Potenzial zur grossen Figur in der Basler Defensive für die kommenden Jahre.

4 – Franck Surdez (23) – Gent zu Sion – 1,4 Millionen Franken Ablöse

Gilt seit Jahren als Schweizer Toptalent und hat sich in Belgien nicht nur auf hohem Niveau beweisen können, sondern sich eigentlich bereits durchgesetzt in der letzten Saison. Mit Fitness und Selbstvertrauen kann Surdez zum grossen Coup von Sportchef Barthélémy Constantin werden.

5 – Yan Valery (26) – Sheffield Wednesday zu YB – Leihe

Aus der Verletzungsnot eine Tugend gemacht: Valery überzeugt auf den ersten Blick als Aussenverteidiger, hat Erfahrung aus der Premier League und der Ligue 1 und war am Afrika-Cup Stammspieler für Tunesien. Vielleicht nicht nur sportlich eine grosse Verstärkung, sondern auch die dringend benötigte für die Kabine?

6 – Mouhamed El Bachir Ngom (25) – Riga zu GC – 650’000 Franken Ablöse

Physis, Aggressivität und eine grosse Portion Schnelligkeit: Ngom hat alles, was der GC-Defensive zuletzt gefehlt hat. Nach drei Einsätzen ist der Senegalese schon eine offensichtliche Verstärkung – gefunden in der lettischen Liga.

7 – Marco Burch (25) – Legia Warschau zu Servette – ablösefrei

Ein vielversprechender Schweizer im besten Alter und mit Führungsqualitäten ausgestattet. Auf dem Papier ist Marco Burch ein Muss-Transfer für einen Super-League-Klub. Die Leistung auf dem Platz darf man noch konstanter und besser erwarten.

8 – Alexander Hack (32) – vereinslos zu Zürich – ablösefrei

Menschlich und sportlich scheint der Deutsche eine klare Verstärkung zu sein für die zuletzt vogelwilde FCZ-Defensive. Muss jetzt aber schnell Spielpraxis sammeln und in den Rhythmus kommen, um die hohen Erwartungen erfüllen zu können.

9 – Theo Bergvall (21) – Djurgarden zu Lausanne – 980’000 Franken Ablöse

Profitiert von Soppys Rotsperre und spielt direkt drei Spiele in Folge durch auf der Position des rechten Verteidigers. Der Schwede zeigt, dass er eine vielversprechende Verstärkung ist. «Intelligent, taktisch gut ausgebildet und technisch versiert», sagt Peter Zeidler über ihn.

10 – Sven Köhler (29) – Braunschweig zu GC – 325’000 Franken Ablöse

Sowohl in der Innenverteidigung als auch im Mittelfeld als Leader einsetzbar. Zeigte nach seinem Horror-Debüt, dass er mit seiner Präsenz und Erfahrung ein grosser Mehrwert im Abstiegskampf sein kann.

11 – Samuel Essende (28) – Augsburg zu YB – 3 bis 4 Millionen Franken Ablöse

Sollten die Berner wirklich 4 Millionen Franken bezahlt haben, wäre Essende ein sehr kostspieliges Unterfangen, um noch mehr Stürmer im Kader zu haben. Dennoch mit grossem Potenzial: Die Quote von acht Toren in eineinhalb Jahren Bundesliga sollte der kongolesische Nationalspieler hierzulande weit übertreffen können.

12 – Emmanuel Tsimba (19) – YB zu GC – Leihe

Feierte einen Traum-Einstand im Cup-Viertelfinal gegen Sion, als er GC nach seiner Einwechslung mit zwei Toren in den Halbfinal schoss. In der Meisterschaft happert es bisher, noch keine Torbeteiligung in sechs Partien. Kann für die Hoppers aber noch wichtig werden.

13 – Ryan Kessler (20) – Aarau zu Sion – Ablöse unbekannt

Ein grosses Zukunftsversprechen in der rechten Abwehrschiene. Kam für Sion bisher noch nicht zum Einsatz, zeigte sein Potenzial aber in der Hinrunde bei Aarau. Am Captain der Schweizer U20-Nati dürfte man im Wallis noch viel Freude haben.

14 – Junior Kadile (23) – Almere zu Servette – Leihe

Der französische Offensivspieler wechselte erst vor wenigen Tagen nach Genf. Kadile ist ein unbeschriebenes Blatt, seine sechs Tore und sechs Assists in 24 Spielen in der zweiten holländischen Liga lassen Servette aber hoffen.

15 – Furkan Dursun (20) – Rapid Wien zu Thun – 435’000 Franken Ablöse

Der Stürmer war in der Hinrunde in die zweite österreichische Liga ausgeliehen und erzielte dort drei Tore in 16 Spielen. Mit der U21 Österreichs hat er im März die Schweiz abgeschossen. In Thun muss sich der 1,90 Meter grosse Ösi erst mal hinter Rastoder, Ibayi und Labeau anstellen. Es reichte bisher zu einem Kurzeinsatz.

16 – Luka Mikulic (20) – Posusje zu GC – 260’000 Franken Ablöse

Auch erfolgreichere Klubs in Europa hatten Mikulic auf dem Zettel. Der junge Innenverteidiger stand bei den Hoppers schon vier Mal in der Startelf und zeigte abgesehen vom 3:4 in Luzern – wo die gesamte GC-Abwehr alt aussah – solide Leistungen. Kann ein wichtiger Bestandteil in der neu formierten Abwehr des Rekordmeisters werden.

17 – Tim Spycher (21) – Basel zu Thun – 215’000 Franken Ablöse

Gilt als eines der grossen Goalie-Talente der Schweiz. Konnte sich beim FCB aber nie durchsetzen und ist in Thun jetzt die Nummer 2 hinter Steffen. Kam gegen seinen Ex-Verein zu seinen ersten Super-League-Minuten.

18 – Valon Berisha (33) – Linz zu Zürich – 545’000 Franken Ablöse

Der 52-fache kosovarische Nationalspieler spielte bei Linz aber zuletzt keine Rolle mehr und dürfte noch etwas brauchen, bis er wirklich fit ist. Bisher reichte es dem zweifachen kosovarischen Fussballer des Jahres (2016 und 2017) für 30 Minuten gegen Luzern.

19 – Mirlind Kryeziu (29) – vereinslos zu Winterthur – ablösefrei

Nach einem halben Jahr ist Kryeziu zurück in der Super League. Aufgrund seiner Fitness wohl noch nicht die sofortige Hilfe auf dem Feld, für die Kabine ist der Züri-Bueb aber Gold wert.

20 – Ivan Cavaleiro (32) – Tondela zu Zürich – 540’000 Franken Ablöse

Der nächste Routinier für den FCZ. Stürmer Cavaleiro stand einst zweimal für Portugals Nationalmannschaft auf dem Platz und kommt aus der höchsten portugiesischen Liga, wo er im Herbst regelmässige Einsätze hatte. Auch bei ihm stellt sich aber die Frage, wie fit er ist und wie schnell er den Zürchern helfen kann.

21 – Colin Kleine-Bekel (23) – Bochum zu St. Gallen – Leihe

Bei Bochum zuletzt aussen vor. Auch in der Ostschweiz wohl nur Innenverteidiger Nummer vier. Gegen Winterthur in seinem zweiten Startelf-Einsatz aber bereits Torschütze.

22 – Houboulang Mendes (27) – Sittard zu Servette – Ablöse unbekannt

Hat sich in Genf sofort den Stammplatz hinten rechts gesichert. In den fünf Spielen mit dem Nationalspieler von Guinea-Bissau hat Servette aber zehn Tore kassiert.

23 – Julien Duranville (19) – Dortmund zu Basel – Leihgebühr 250’000 Franken

Das Talent des Belgiers ist riesig. Die Enttäuschung über seine bisherigen Auftritte ist es ebenfalls. Immerhin ist der FCB an einem künftigen Weiterverkauf beteiligt.

24 – Carbone (21) – Flamengo zu Lugano – ablösefrei

Der Innenverteidiger spielte nur einmal für die 1. Mannschaft von Flamengo und flog dort prompt vom Platz. Bei Lugano stand er einmal in der Startelf und wurde gegen Basel eingewechselt, um dann einen Elfmeter zu verschulden. Nicht gerade der Traum-Einstand.

25 – Stefan Bukinac (20) – Vojvodina zu YB – 2,7 Millionen Franken Ablöse

Gilt als eines der grössten serbischen Talente. Für den Linksverteidiger haben die Berner Eigengewächs Smith nach Winterthur ausgeliehen. Die Ablöse von über 2 Millionen Franken hat Bukinac in seinen ersten Einsätzen aber noch nicht rechtfertigen können.

26 – Hannes Delcroix (26) – Burnley zu Lugano – ablösefrei

Der Haitianer will im Tessin Spielpraxis für die WM sammeln, die ihm in der Hinrunde komplett gefehlt hat. Nach zwei soliden Auftritten aber bereits verletzt.

27 – Chris Kablan (31) – Chlorakas zu Zürich – ablösefrei

Soll mit seiner Erfahrung wichtig für die Kabine sein. Auf dem Feld aber bislang keine Verstärkung. Stand fünfmal in der Startelf, 14 Treffer kassierte der FCZ in diesen Partien.

28 – Rodri Smith (19) – YB zu Winterthur – Leihe

Nach dem starken Einstand gegen Lugano zuletzt zweimal ganz schwach. Der Berner braucht noch Entwicklungszeit, Potenzial ist aber vorhanden.

29 – Simon Caillet (19) – Basel U21 zu Sion – Ablöse unbekannt

Die neue Nummer 3 im Tor des FC Sion. Zuletzt in der 1. Liga bei Concordia beschäftigt.

30 – Sékou Koné (19) – Manchester United U21 zu Lausanne – Leihe

Der Mittelfeldspieler aus Mali kommt vom Partnerklub. Ohne Spielrhythmus.

31 – Emmanuel Essiam (22) – Basel zu Winterthur – Leihe

In der Hinrunde in Belgiens zweiter Liga nur 123 Minuten auf dem Platz. Kaum die Soforthilfe, die das Schlusslicht so dringend benötigt.

32 – Antonio Verinac (21) – Lübeck zu St. Gallen – Ablöse unbekannt

Seine Tätlichkeit nach drei Einsatzminuten kostete die Espen gegen Luzern zwei Punkte. Dass der Viertliga-Stürmer die Qualität für die Super League mitbringt, muss er noch beweisen.

33 – Ismajl Beka (26) – Luzern zu GC – Ablöse unbekannt

Rot beim Debüt, seither ohne Einsatz. Bitter für den Verteidiger, der in der Vergangenheit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und während der Hinrunde in der Promotion League für die U21 des FC Luzern im Einsatz gestanden ist.