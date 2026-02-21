DE
Nachholdatum schon bekannt
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um

Schon wieder muss in Winterthur ein Super-League-Spiel am Spieltag abgeblasen werden. Diesmal trifft es den Leader Thun. So ist die Befindlichkeit bei den Teams. Und der Nachholtermin ist schon nächste Woche angesetzt.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/5
Am Mittwoch konnte auf dem miserablen Acker in Winterthur noch gespielt werden – am Samstag nach dem Regen nicht mehr.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der Leader stellt nach Absage neues Programm auf – auch Fans spontan
  • Neue Rasenhoffnung gibts aus Winterthur – bald neues Geläuf?
  • So erklärt die Liga die Absage
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Umkehr auf der Autobahn und Beine hochlagern? Nicht beim Super-League-Leader Thun. Die Berner Oberländer sind schon unterwegs Richtung Osten, als aufgrund des Matsches auf der Schützenwiese die fixe Absage reinflattert. Viereinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff. Wie der FC Thun verlauten lässt, gibts nach der Umkehr stattdessen zu Hause ein Teamtraining. Kein verfrühter Feierabend also.

So sieht der durchnässte Acker in Winterthur am Tag der Absage aus.
Foto: Zvg

Die Befindlichkeit? Natürlich sei es nicht optimal, dass das Spiel in Winterthur nicht stattfinden könne. Aber Groll hegt der FC Thun keinen. Es habe den Klub schon länger nicht mehr getroffen und der Austausch mit den Verantwortlichen sei stets da gewesen. Man mache das Beste daraus.

Fans haben spontan eine neue Idee

Das Beste aus der Situation machen auch die Thuner Fans. Sie disponieren spontan um, kreuzen in Scharen in der Stockhorn-Arena auf, um die U19 beim Meisterschaftsspiel gegen St. Gallen anzufeuern. Ein grosses Highlight für die Thuner Nachwuchskicker vor ungewohnter Kulisse.

Wirbel um Winti-Acker
Wintis «Schützenacker» erhitzt in der Super League die Gemüter
Droht wieder eine Absage?
Wintis «Schützenacker» erhitzt in der Super League die Gemüter
Winti-Sportchef spricht nach Absage Klartext
«Infrastruktur steht im Weg!»
Winti-Sportchef spricht nach Absage Klartext

Nur zwei Stunden nach der Absage meldet sich die Liga schon mit einem Update. Das Spiel ist neu am Mittwoch, 25. Februar, um 19.00 Uhr angesetzt. Ob der Platz dann tatsächlich bereit ist? Immerhin soll es ein erster frühlingshafter Tag werden mit rund 15 Grad.

Hoffnung da: Neuer Rasen im Anflug

Aus Winterthur ist zu vernehmen, dass die Absage extrem ärgerlich sei. Man habe unbedingt spielen wollen, stellt der Klub klar. Die Absage ist auch mit Kosten verbunden. Die Liga meldet auf Blick-Anfrage, dass man am Freitagnachmittag mit dem FC Winterthur in Kontakt stand. «Da ging der Klub davon aus, dass gespielt werden kann. Heute gegen Mittag informierte der FCW, dass es kritisch sei, worauf die SFL so rasch wie möglich eine Inspektion ansetzte.» Deshalb sei alles korrekt abgelaufen. In der Nacht auf Samstag hat es nochmals stark geregnet.

Trotzdem stellt sich nach dem Ärger um das abgesagte Spiel gegen St. Gallen Mitte Januar die Frage, ob den FCW im Frühling aufgrund des schlechten Rasens nun eine Absagen-Flut begleiten wird. Hoffnung gibt Dave Mischler vom Sportamt Winterthur gegenüber Blue. Ein neuer Rollrasen sei bestellt und womöglich am 3. März beim Heimspiel gegen Servette bereit. Ein neues Zittern um den Schützenacker gibts aber nochmals vor dem Nachholtermin am Mittwoch.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:1
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
Servette FC
Servette FC
1:1
26
-7
28
10
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
