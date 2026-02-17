DE
FR
Abonnieren

Droht wieder eine Absage?
Wintis «Schützenacker» erhitzt in der Super League die Gemüter

Am Mittwoch ist laut Wetterbericht mit Minustemperaturen zu rechnen. Ist das Nachtragsspiel zwischen Winterthur und dem FCSG erneut in Gefahr?
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/5
Das Spiel vom 17. Januar musste wegen vereister Stellen abgesagt werden.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Noch selten sorgte eine Spielabsage in der Super League für mehr rote Köpfe als jene zum Rückrundenauftakt Mitte Januar. Weil der Rasen auf der Schützenwiese an vereinzelten Stellen vereist ist, senkt der verantwortliche Schiedsrichter vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff den Daumen. Der FCW und der FCSG starten eine Woche später ins neue Jahr.

Winti-Coach Patrick Rahmen nennt die Absage damals «peinlich». FCSG-Coach Enrico Maassen kritisiert die Bedingungen auf der Schützenwiese. «In einer ersten Liga, insbesondere in einem so modernen Land wie der Schweiz, muss es in den Stadien eine Rasenheizung geben. Ein gewisser Standard muss vorhanden sein.»

Weil die aber erst in ein paar Jahren kommen wird, wird es auf der Winterthurer Schützenwiese in Zukunft erneut zu Verschiebungen im Spielkalender kommen. Auch am Mittwoch? Schliesslich sind laut Wetterbericht Minustemperaturen angesagt. Auch Schnee könnte fallen. Droht erneut eine Absage?

Stadt Winterthur glaubt, dass gespielt werden kann

Dave Mischler vom Sportamt Winterthur, dessen Behörde für die Rasenpflege auf der Schützenwiese verantwortlich ist, rechnet damit, dass gespielt werden kann. «Der Boden wird nicht gefroren sein. Ein gewisses Risiko bleibt aber, falls wider Erwarten mehr Schnee als angekündigt fallen würde.»

Auf die Frage, ob man aus der letzten Spielverschiebung etwas gelernt habe, antwortet Mischler: «Wie letztes Mal schon gesagt, haben wir in der Vorbereitung auf den Match vom 17. Januar unser Möglichstes getan. Wir haben den Rasen von Hand vom Schnee geräumt und das Feld mit Folien abgedeckt. Nichtsdestotrotz kann man aus jeder Situation lernen und wir haben uns in der Zwischenzeit mit den Spielverantwortlichen der Liga, anderen Stadionbetreibern und Fachleuten von spezialisierten Firmen ausgetauscht und versuchen, unsere Abläufe und Prozesse auch ohne Rasenheizung stets zu optimieren.»

So oder so ist klar: Die Schützenwiese wird – wie eigentlich immer in den Wintermonaten – ein Schützenacker sein. Was nicht allen missfällt. FCSG-Verteidiger Chima Okoroji beispielsweise spielt laut eigener Aussage lieber auf so einer Unterlage als auf einem Kunstrasen. 

Mehr zu Winterthur
Neues Datum für Winterthur gegen St. Gallen bekannt
Wegen Frost verschoben
Neues Datum für Winterthur gegen St. Gallen bekannt
Rahmen macht trotz Gefrier-Nacht Mut fürs Winti-Spiel
Winti-Inside
«Ganz andere Ausgangslage»
Rahmen macht trotz Gefrier-Nacht Mut fürs Winti-Spiel
Winti-Sportchef spricht nach Absage Klartext
«Infrastruktur steht im Weg!»
Winti-Sportchef spricht nach Absage Klartext
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur