Neues Datum für Winterthur gegen St. Gallen bekannt

Am 17. Januar 2026 musste die Super-League-Partie zwischen dem FC Winterthur und dem FC St. Gallen wegen Frosts auf der Schützenwiese abgesagt werden. Am Montag gibt die Schweizer Fussball-Liga (SFL) bekannt, dass das Spiel am Mittwoch, 18. Februar, um 19:00 Uhr ausgetragen wird.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde