Wegen Frost verschoben
Neues Datum für Winterthur gegen St. Gallen bekannt

Die Super-League-Partie findet nun am 18. Februar um 19 Uhr statt. Das Spiel musste Mitte Januar wegen Frosts auf dem Rasen der Schützenwiese verschoben werden.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Am 17. Januar musste das Spiel zwischen Winti und St. Gallen verschoben werden.
Foto: keystone-sda.ch

Am 17. Januar 2026 musste die Super-League-Partie zwischen dem FC Winterthur und dem FC St. Gallen wegen Frosts auf der Schützenwiese abgesagt werden. Am Montag gibt die Schweizer Fussball-Liga (SFL) bekannt, dass das Spiel am Mittwoch, 18. Februar, um 19:00 Uhr ausgetragen wird. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
