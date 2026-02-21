Winti-Spiel gegen Leader Thun ist abgesagt

Das Spiel zwischen Super-League-Schlusslicht Winterthur und dem Leader Thun vom Samstagabend ist abgesagt. Grund dafür ist der unbespielbare Rasen.

Am Mittwoch hat der FC Winterthur erst ein Spiel nachgeholt (1:5 vs. St. Gallen), jetzt muss bereits das nächste verschoben werden. Wegen des unbespielbaren Terrains auf der Schützenwiese kann das Spiel gegen den FC Thun nicht wie geplant am Samstag um 18 Uhr stattfinden.

«Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben», schreibt das Tabellenschlusslicht. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Termin werde später festgelegt.

