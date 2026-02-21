DE
«Terrain unbespielbar»
Winti-Spiel gegen Leader Thun ist abgesagt

Das Spiel zwischen Super-League-Schlusslicht Winterthur und dem Leader Thun vom Samstagabend ist abgesagt. Grund dafür ist der unbespielbare Rasen.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Das Spiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Thun findet am Samstagabend nicht statt.
Foto: keystone-sda.ch
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Mittwoch hat der FC Winterthur erst ein Spiel nachgeholt (1:5 vs. St. Gallen), jetzt muss bereits das nächste verschoben werden. Wegen des unbespielbaren Terrains auf der Schützenwiese kann das Spiel gegen den FC Thun nicht wie geplant am Samstag um 18 Uhr stattfinden.

«Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben», schreibt das Tabellenschlusslicht. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Termin werde später festgelegt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
