Winti-Spiel gegen Leader Thun ist abgesagt

Cédric HeebRedaktor Sport
Am Mittwoch hat der FC Winterthur erst ein Spiel nachgeholt (1:5 vs. St. Gallen), jetzt muss bereits das nächste verschoben werden. Wegen des unbespielbaren Terrains auf der Schützenwiese kann das Spiel gegen den FC Thun nicht wie geplant am Samstag um 18 Uhr stattfinden.
«Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben», schreibt das Tabellenschlusslicht. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Termin werde später festgelegt.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde