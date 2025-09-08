DE
FR
Abonnieren

In Basel und Lugano tätig
Zwei Ex-Super-League-Spieler wollen der Nati ein Bein stellen

Die Nati will nach dem 4:0 gegen Kosovo auch gegen Slowenien einen Sieg einfahren. Neben Superstar Benjamin Sesko (22) müssen die Schweizer auch auf zwei ehemalige Super-League-Akteure aufpassen.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Schweiz feiert gegen Kosovo einen souveränen 4:0-Sieg zum Auftakt in die WM-Quali. Im zweiten Spiel gegen Slowenien muss die Nati auf zwei Ex-Super-League-Akteure aufpassen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Schweiz favorisiert gegen Slowenien, erwartet jedoch schwierigere Aufgabe als gegen Kosovo
  • Zwei Ex-Super-League-Spieler könnten für Slowenien gefährlich werden
  • Sporar mit 12 Länderspieltoren, Lovric mit 30 Torbeteiligungen in 106 Partien für Lugano
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Auf dem Papier ist die Schweiz am Montag (20.45 Uhr) klar in der Favoritenrolle, wenn sie gegen Slowenien den zweiten Sieg im zweiten Spiel der WM-Qualifikation einfahren möchte. Auf die Nati dürfte allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe warten als noch beim 4:0-Sieg gegen Kosovo zum Auftakt.

Zwei dieser Akteure, die der Nati im Joggeli ein Bein stellen wollen, sind hierzulande keine Unbekannten. Da wäre zum einen Andraz Sporar (31). Für ihn legte der FCB im Januar 2016 eine stolze Ablösesumme von fast vier Millionen Euro auf den Tisch.

Mehr zur Nati
«Auf dem Boden bleiben»
«Auf dem Boden bleiben»
So bewerten die Blick-Leser die Nati-Stars
Das sagt Embolo über seine verrückte Nati-Woche
Mit Video
Transfer, Gericht, Doppelpack
«Gehört leider dazu» – Embolo über verrückte Nati-Woche
So gnadenlos hat Nati-Trainer Yakin den Kosovo ausgecoacht
Mit Video
Analyse
Ablenkungsmanöver Xhaka
So gnadenlos hat Nati-Trainer Yakin den Kosovo ausgecoacht
«Schade, spielen wir nicht in Bern»
Mit Video
«Schade, nicht in Bern»
Noch 25’000 leere Plätze in Basel! Nati droht Ticket-Desaster

Funktioniert hat Sporar am Rheinknie aber nie so richtig. Nach nur einem Tor in eineinhalb Jahren verliess er die Bebbi. Seit diesem Sommer spielt er wieder bei Slovan Bratislava, wo er zwischen 2018 und 2020 seine erfolgreichste Zeit hatte. Beim 2:2 gegen Schweden blieb Sporar zwar blass, mit seinen zwölf Länderspieltoren ist er aber der dritterfolgreichste slowenische Torschütze im aktuellen Kader.

Auch Ex-Luganesi will die Nati ärgern

Deutlich auffälliger war beim Quali-Auftakt der Slowenen Sandi Lovric (27). Er erzielte kurz nach dem Seitenwechsel per Distanzschuss den 1:1-Ausgleich – Schweden-Goalie Olsen half mit einem kapitalen Bock gütig mit. Und genau wie Sporar hat auch er eine Vergangenheit in der Schweiz. Von 2019 bis 2022 spielte er für Lugano. Nach 30 Torbeteiligungen in 106 Partien zog es ihn in die Serie A weiter, wo er sich bei Udinese als Stammspieler etablierte.

Will die Nati nach der Gala gegen Kosovo den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen, muss sie also aufpassen, dass nicht ausgerechnet zwei Ex-Super-League-Spieler zum Stolperstein werden.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz