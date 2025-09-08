Darum gehts
- Schweiz favorisiert gegen Slowenien, erwartet jedoch schwierigere Aufgabe als gegen Kosovo
- Zwei Ex-Super-League-Spieler könnten für Slowenien gefährlich werden
- Sporar mit 12 Länderspieltoren, Lovric mit 30 Torbeteiligungen in 106 Partien für Lugano
Auf dem Papier ist die Schweiz am Montag (20.45 Uhr) klar in der Favoritenrolle, wenn sie gegen Slowenien den zweiten Sieg im zweiten Spiel der WM-Qualifikation einfahren möchte. Auf die Nati dürfte allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe warten als noch beim 4:0-Sieg gegen Kosovo zum Auftakt.
Zwei dieser Akteure, die der Nati im Joggeli ein Bein stellen wollen, sind hierzulande keine Unbekannten. Da wäre zum einen Andraz Sporar (31). Für ihn legte der FCB im Januar 2016 eine stolze Ablösesumme von fast vier Millionen Euro auf den Tisch.
Funktioniert hat Sporar am Rheinknie aber nie so richtig. Nach nur einem Tor in eineinhalb Jahren verliess er die Bebbi. Seit diesem Sommer spielt er wieder bei Slovan Bratislava, wo er zwischen 2018 und 2020 seine erfolgreichste Zeit hatte. Beim 2:2 gegen Schweden blieb Sporar zwar blass, mit seinen zwölf Länderspieltoren ist er aber der dritterfolgreichste slowenische Torschütze im aktuellen Kader.
Auch Ex-Luganesi will die Nati ärgern
Deutlich auffälliger war beim Quali-Auftakt der Slowenen Sandi Lovric (27). Er erzielte kurz nach dem Seitenwechsel per Distanzschuss den 1:1-Ausgleich – Schweden-Goalie Olsen half mit einem kapitalen Bock gütig mit. Und genau wie Sporar hat auch er eine Vergangenheit in der Schweiz. Von 2019 bis 2022 spielte er für Lugano. Nach 30 Torbeteiligungen in 106 Partien zog es ihn in die Serie A weiter, wo er sich bei Udinese als Stammspieler etablierte.
Will die Nati nach der Gala gegen Kosovo den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen, muss sie also aufpassen, dass nicht ausgerechnet zwei Ex-Super-League-Spieler zum Stolperstein werden.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
