Nati-Star Breel Embolo zu seiner turbulenten Woche
2:24
Transfer, Tore und Gericht:Nati-Star Breel Embolo zu seiner turbulenten Woche

Transfer, Gericht, Doppelpack – «Das gehört im Fussball leider dazu
Das sagt Embolo über seine verrückte Nati-Woche

Nach einer ereignisreichen Woche glänzt Breel Embolo mit zwei Toren für die Schweizer Nationalmannschaft. Der Stürmer zeigt sich trotz persönlicher Herausforderungen in Topform und freut sich auf seine neue Aufgabe bei Stade Rennes.
Publiziert: 09:14 Uhr
|
Aktualisiert: 09:26 Uhr
1/13
Fussballspielen kann er und grinsen auch – Breel Embolo freut sich über einen gelungenen Abend im Nati-Trikot.
Foto: DeFodi Images via Getty Images
Tobias Wedermann und Toto Marti

Turbulent ist nur der Vorname, wenn man auf die Woche von Breel Embolo zurückblickt: Deadline-Day-Transfer zu Stade Rennes am Montag, Einchecken bei der Nati am Dienstag, Gerichtstermin am Mittwoch und ein Doppelpack gegen den Kosovo am Freitag. «Ich bin nur mit einem Ziel in die Schweiz gereist, und das ist, zwei Siege zu holen.»

Traumtor von Embolo zum 4:0
0:36
Ganz cool per Hacke:Traumtor von Embolo zum 4:0

Vor Gericht sei es ihm ausschliesslich wichtig gewesen, seine Version erzählen zu können. Trotzdem blieb das Urteil aus erster Instanz bestehen: schuldig der mehrfachen Drohung und eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken. «Ich respektiere den Entscheid des Gerichts. Alles andere kann ich nicht beeinflussen», sagt Embolo dazu. Was er hingegen beeinflussen konnte, war die Toranzeige in seiner alten Heimat, dem Joggeli.

Xhaka: «Hätte mir noch ein Tor von Breel gewünscht»

«Wenn er jedes Wochenende zwei Tore schiesst nach solchen Wochen, kann er diese gerne haben», sagt Nati-Captain Granit Xhaka mit einem Augenzwinkern über seinen Stürmer-Kollegen. «Breel ist ein Top-Junge, er konnte das gut ausblenden, und auch wir sind natürlich alle für ihn da, um ihm positive Gedanken zu geben», so Xhaka. Embolo habe erneut seine Wichtigkeit und Qualität im Sturm unter Beweis gestellt. «Ich hätte mir aber gewünscht, dass er noch ein Tor mehr gemacht hätte.»

«Hätte mir gewünscht, dass er auch das Dritte macht»
1:20
Nati-Captain Xhaka zu Embolo:«Hätte mir gewünscht, dass er auch das Dritte macht»

Gemeint ist etwa die Szene in der zweiten Halbzeit, als der Nati-Stürmer alleine auf Kosovo-Goalie Muric zulief und dafür sorgte, dass dieser am Freitagabend doch noch einen Ball zu halten bekam. «Ich hatte zwei Ideen im Kopf und dann auch noch Krämpfe in den Füssen», erklärt Embolo nach Abpfiff. Es sei ein Supertag für die Schweiz, aber kein Riesentag für ihn. «Dafür hätte ich noch mehr Tore machen müssen, es ist schade, dass wir nicht noch das fünfte oder sechste gemacht haben», so der Stürmer. Nach einer schlechten Phase vor einem Jahr in der Nations League sei er sehr glücklich, dass man sich bei der Effizienz wieder stark verbessert habe. Zudem lobt er das sehr gute Zusammenspiel mit seinen Kollegen in der Offensive: Fabian Rieder, Dan Ndoye und Rubén Vargas.

«Liebe und Zuneigung» überzeugten Embolo zum Rennes-Wechsel

Für Embolo waren es am Freitagabend die ersten 76 Spielminuten der gesamten bisherigen Saison. Ein Problem? Nein, sagt Embolo. «Ich hatte so eine lange Vorbereitung wie schon lange nicht mehr. Ich bin gesund und fühle mich gut.» Einen Tag vor dem Auftaktspiel seines Ex-Klubs AS Monaco habe er erfahren, dass die Klubleitung nicht mehr auf ihn setze – aufgrund seines auslaufenden Vertrages im kommenden Sommer. «Das gehört im Fussball leider dazu, aber ich habe weiterhin trainiert und bin genug Profi», erklärt Embolo.

Der 28-jährige Stürmer sei jetzt aber auch wieder froh, spielen zu können. Bei Monaco-Konkurrent Stade Rennes. «Nach der Nati freue ich mich auf alles, was kommt mit dem neuen Verein.» Der Wechsel zu Rennes sei nicht so kurzfristig verlaufen, wie man es von aussen hätte denken können. «Ich habe sehr viel Liebe und Zuneigung von diesem Klub bekommen in den Gesprächen, deshalb war es für mich dann auch die richtige und logische Entscheidung», sagt Embolo. Doch bevor er bei Rennes für die ersten Tore sorgt, sollen noch die nächsten im Nati-Trikot folgen – am besten schon am Montag gegen Slowenien.

Blick-Fussballchef Tobias Wedermann zur Nati-Gala
0:58
Blick-Fussballchef zur Gala:«Dieser Nati-Auftritt macht Lust auf mehr!»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

